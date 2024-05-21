〈台泥股東會〉張安平宣示轉型集團控股公司 歐非市場及新能源成第三、四隻腳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 11:18

台泥 (1101-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長張安平正式宣示，有 78 年歷史的台灣水泥，經過 7 年積極低碳轉型面向國際，將走向集團控股公司，英文名稱從 Taiwan Cement Corporation 改為 TCC Group Holdings，跨足 11 種產業布局全球 13 個跨國市場。

張安平致詞時指出，60 年前台泥是一間單純的水泥供應商、60 年後的現在已晉升為致力低碳建材、資源循環與綠色能源的環境工程公司，已長出除了「台灣」及「大陸」以外的「歐非」及「新能源」，形成撐起台泥營收的四隻腳。2023 年台泥已交出一份收入多元、風險分散、創新綜效、充分金流的四足鼎立、健康穩健的財務報表。

張安平指出，2017 年台泥主要營收超過八成仍來自兩岸水泥市場，成為撐起台泥的兩隻腳，那時候已經隱約看到大陸市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是自 2018 年起著手布局兩岸以外的市場。首先與土耳其 OYAK 成立合資公司，再透過葡萄牙 Cimpor 順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術領先全世界水泥行業。

台泥 2023 年獲利表現中，已有 45% 來自歐洲低碳水泥的貢獻，去年 11 月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，土耳其與歐洲非洲國際化佈局，無疑為台泥營運開創穩健的第三隻腳。