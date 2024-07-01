遭舉報787零件有問題兩天後 波音以每股37.25美元收購機身供應商Spirit Aero

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 08:52

《路透社》報導，波音 (BA-US) 週日 (6 月 30 日) 同意以每股 37.25 美元的價格收購主要供應商 Sprit AeroSystems，這樁交易對 Spirit 估值約 80 億美元，其中包括該公司的債務。這是波音為提高製造品質所採取的最新行動，此前波音遭舉報稱 787 夢幻客機存在不合規製造。

波音主要供應商 Spirit AeroSystems 承包商 Strom 機械工程師 Richard Cuevas 上週三 (6 月 28 日) 聲稱，他在 2023 年目睹該工廠位於堪薩斯州威奇托的工廠裡，787 飛機前方耐壓艙壁上被不合標準地鑽了洞。艙壁是飛機機體的主要部件之一，用於維持客艙內的壓力，對於保持飛機在空中的結構完整至關重要

律師 Katz Banks Kumin 表示，Cuevas 向兩家美國機構提出投訴，稱他在表達上述擔憂後於今年 3 月突遭解僱。

去年 10 月，Cuevas 向波音跟 Spirit 投訴他目睹到「不合格的製造和維護過程」，指控 Spirit 在未通知波音且未獲授權下，更改 787 前壓力艙壁的零件尺寸。

Cuevas 表示，他在飛機前耐壓艙壁上觀察到的不合規的洞可能會導致災難，恐對飛機的動力和氣壓造成影響，給機上乘客帶來嚴重安全風險。

Cuevas 指出，在他參與設計的三架飛機上目睹到上述問題，這些問題恐影響至少 10 到 12 架正在生產或已經交付的波音飛機。

波音則發出聲明表示，此前曾對 Cuevas 的指控進行過調查，這些指控並未構成安全問題，一名外包廠商員工此前通報他們的擔憂，隨後的工程分析確定該員工所提出的問題不構成安全隱患，並得到了解決。

波音公司還表示，正在審查 Cuevas 的律師上週三公佈的最新檔案，並將調查任何新的指控。

Spirit 發言人 Joe Buccino 則稱該公司領導階層已了解這些指控，並正在調查此事」。

自今年 1 月一架波音 737 Max 飛機起飛後不久艙門脫落以來，波音的安全問題更加被重視，吹哨者的數量也在大幅增加。

美國聯邦航空總署 (FAA) 已對波音展開多次調查，日前美國司法部也表示，由於該公司持續存在品質和安全問題，可能會對該公司提起刑事訴訟。