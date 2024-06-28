OPPO Reno12生成式AI手機上市 力拚銷售量成長2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 17:05

OPPO 日前宣成為首個將生成式 AI 導入全系列機款的手機品牌，今 (28) 日正式發表首款 AI 手機 Reno12 系列，包含 Reno12 與 Reno12 Pro，實現 AI 技術普及化的目標。OPPO 台灣總經理劉金表示，力拚銷售量較 Reno11 系列成長 2 成。

劉金指出，上一代推出的 Reno11 系列表現亮眼，銷售量較 Reno10 系列大幅成長近 3 成，其中主打的人像專家功能受到許多用戶喜愛。因此 Reno12 系列承襲 OPPO 既有優勢，除提供用戶在人像拍攝與拍照上有更好的體驗，加上有 AI 新技術的加持，對 Reno12 系列產品非常有信心，目標銷售量較 Reno11 系列成長 2 成。

劉金進一步提到，今天可以說是 OPPO 的 AI 元年，6 月初也宣告，希望未來全產品線皆能導入 AI 功能，至今也已經累積 6000 個 AI 技術，主要以相機功能為主，目前相關 AI 應用的開發，以用戶需求為核心，且現階段 OPPO 提供的 AI 功能皆不需額外付費。

OPPO Reno12 以 AI 為核心，導入生成式 AI 功能，並攜手 Google(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 研發 AI 技術，將 AI 應用在影像與文書處理兩大面向。

影像方面，在 AI 人像專家有五大功能，包含 AI 橡皮擦 2.0、AI 多人識別、AI 表情替換、AI 寫真館，以及智慧魔術棒 2.0。文書部分，則有 AI 工具箱，提供 AI 錄音摘要、AI 語音朗讀及文章摘要、AI 文件生成，以及 AI 文件掃描。

此外，Reno12 系列也將 AI 導入通話中，提供 AI 超清晰人聲，可以智慧辨識用戶所處環境音，根據背景吵雜程度，降低雜音使人生更清晰，提高通話品質。

Reno12 系列提供 2 種機款、5 種色系選擇，Reno12 Pro 有星幻紫、緞帶金及星塵棕 3 種顏色，Reno12 則提供曜銀、霧棕 2 種顏色。硬體方面，搭配神盾耐用結構、IP65 防水等配置；軟體部分，配有超清晰三主攝影像系統，更攜手聯發科 (2454-TW) 搭載 MediaTek Dimensity 7300 八核心處理器。

Reno12 系列於今日起陸續開賣，Reno12 Pro 提供 1 種容量版本，12GB+512GB 建議售價 17990 元；Reno12 提供 2 種容量版本，12GB+512GB 建議售價 15990 元，12GB+256GB 建議售價則為 14990 元。