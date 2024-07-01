精誠AI BOX一體機亮相 將發展生成式AI應用落地方案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 10:08

精誠 (6214-TW) 今 (1) 日宣布，旗下子公司「內秋應智能科技」協力國科會團隊，運用具台灣特色與繁體中文的可信任生成式 AI 對話引擎(Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE)，發展出 SYSTEX AI BOX 一體機，有利加速推動產業應用 AI 化，未來也將發展出百工百業適用的生成式 AI 應用落地方案。

精誠說明，內秋應利用生成式 AI 快速建立內部的知識庫，並以低代碼技術及繁體中文的方式進行訓練，有效提升易用性及訓練效率，讓各行各業可運用 AI BOX 快速建立本身所需的安全 GenAI 應用，真正落實行業情境運用。

內秋應發展的 SYSTEX AI BOX ，是基於國科會 TAIDE 模型，整合 GPU 管理技術與 No-Code 應用，搭配智能訓練顧問 (Prompt Engineer)，提供各行各業方便且精準的應用 GenAI，可安全快速建立企業內外部知識搜尋與問答，可廣泛應用在金融、製造、零售、醫療、政府等產業中。

精誠說明，隨著 ChatGPT、Claude 2、Llama 等大型語言模型的發展，內秋應團隊集結拜訪上百家企業經驗，深知客戶需要有安全可信任的 AI 解決方案，因此，以內秋應 Advanced RAG 技術、Prompt AI 詠唱師團隊為基礎，應用國科會 TAIDE 模型、數位無限 Infinitix AI-Stack 技術以及 Supermicro AI 伺服器和 NVIDIA GPU 晶片，組成 AI 一體機，提供各產業在此 AI 服務平台上發展最適合企業的創新應用。

未來，內秋應也將持續專注發展 AI 平台服務，結合精誠集團的軟體開發服務、雲端服務和數據服務能量，發展百工百業的生成式 AI 應用落地方案，為企業提供最佳的 GenAI 創新應用。