台經院 5月製造業景氣信號值中止連2升 但續亮綠燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 11:37

台灣經濟研究院今 (1) 日公布 5 月製造業景氣信號值 13.33 分，月減 1.61 分，終結連 2 月上升，燈號仍連續第 2 個月亮綠燈。

台經院認為，歐盟及日本製造業 PMI 較上月回升，但美國和中國製造業 PMI 回落至衰退區間，顯示出全球製造業復甦力道仍顯蹣跚未明。

在國內，製造業生產指標受惠於 AI 需求強勁及基期偏低，增幅為連續 3 個月成長；而出口、外銷訂單年增率在新興科技應用商機活絡的帶動下成長，惟增幅已較上月縮小，影響需求面指標。

另一方面，部分業者預期未來國際油價及航運價格走揚，成本轉嫁壓力增加而對未來半年景氣看法較上月轉差，則影響經營環境面指標。

就各主要組成項目觀察，有 4 項分數減少、1 項增加，以經營環境面減少 0.79 分最多，需求面、原物料投入面和成本面分別減少 0.75、0.11 和 0.06 分，售價面則增加 0.09 分。