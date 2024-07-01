將來銀激推活、定存10%超殺優利 等同一般活存14倍利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 13:50

純網銀將來銀行 (NEXT BANK) 宣布，即日起至 7 月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利 10% 的專案加碼，等於是一般活存 14 倍、一般同天期定存利率 8 倍，額度合計高達 10 萬元，限量 1 萬名，另主帳戶還可再享 20 萬元活存最高 3.5% 優利。

將來銀行於 6 月份推出的 2.3% 高利定存名額很快就告罄，顯見國人在高通膨、高房價大環境下對於優利存款的迫切需求，將來銀行 7 月起再推出「活存 10%」、「定存 10%」兩大專案，相較於一般活存約 0.705%、同天期定存約 1.225%，相當於 14 倍及 8 倍的優惠。

對於現金較為充裕的國人，將來銀行也同樣關愛有加，9 月底前開戶還能再享有主帳戶最高 3.5% 專案優惠利率，此外，將來銀行長期以來堅持給予每月 66 次網路轉帳、6 次跨行提款及 1 次 ATM 免費跨存免手續費，民眾開戶就能把好康一次帶走。

將來銀行說明，於 7 月首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可獲一張加息 30 天、額度 5 萬元的 N 倍券，動用後該筆活存利率將高達 10%；定存則享額度最高 5 萬元、1 個月期年息 10% 的參加資格，兩專案各限額 1 萬名。