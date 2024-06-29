歐盟數位法發威 中國電商Temu與Shein需在7/12前提供合規資訊

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-29 01:00

根據路透周五 (28 日) 報導，中國電商 Temu 與快時尚零售商 Shein 遭消費者團體投訴後，歐盟科技監管機構要求兩家公司在 7 月 12 日前提供有關如何遵守歐盟線上內容規定的細節。

在歐「數位服務法」(Digital Services Act, DSA) 的規範下，這兩家公司都將面臨更嚴格的要求，它們該法認定為「非常大型網路平台」(ery Large Online Platforms, VLOPs) 後，當局將採取更多措施處理其平台上的非法和有害內容。

歐盟執委員會表示，已向這些公司發出索取資訊的請求，詢問它們如何允許用戶通知它們有非法產品，以及如何管理它們的線上介面，以防止用戶被所謂的「詐欺性設計模式」(Dark pattern) 欺騙或操縱。

當局還想了解更多關於這些公司如何保護未成年人、推薦系統的透明度、交易員的可追溯性以及設計的合規性的細節。

歐盟執委會在聲明中表示：「這項執法行動也是基於消費者組織向委員會提交的投訴。Temu 和 Shein 都必須在 2024 年 7 月 12 日前提供所要求的資訊。 」

Temu 與 Shein 皆表示會與歐盟執委會合作。Temu 發言人在一封電子郵件中表示：「我們還想重申，我們完全致力於遵守我們經營所在市場的所有適用法律和法規。」

Shein 的發言人則說：「我們已收到歐盟執委會提供資訊的要求，我們正在努力迅速解決這個問題。」