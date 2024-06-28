川拜再度同台較勁！美國首場總統大選電視辯論結束 分析師怎麼說？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 17:23

美國 2024 年總統選舉在台灣時間周五上午 9 時迎來首場候選人電視辯論，此前一直隔空打「口水仗」的現任總統拜登和前總統川普，時隔近四年再次登台交鋒。

這是美國首度有兩位曾當過總統的人參加總統大選辯論，也是拜登和川普第二次同台較勁，這也是美國有史以來在大選年最早舉行的總統選舉電視辯論。

美國《CBS》指出，這場長達 90 分鐘的辯論充斥著「拜登漫無邊際地回答，以及川普的謊言和失實陳述」。

《CBS》說，拜登回答起問題磕磕巴巴，思路混亂，難以就各種問題表達自己的立場。

《CNN》也指出，當拜登為自己在邊境安全方面採取的措施辯護時，川普回擊稱：「我真的不知道他最後說了什麼，我想他也不知道自己說了什麼。」

《CNN》發布的最新民調顯示，辯論結束後，選民對拜登的看法略有下降：31% 受訪者對他有好感，不如辯論的 37%。相比之下，43% 受訪者對川普有好感，比率高於辯論前的 40%。《CNN》說，這項民調僅反映收看電視辯論選民的看法。

對於這次辯論，各家金融機構分析師發出的評論如下：

Barrenjoey 首席利率策略師 Andrew lilley：

我們還沒看到市場走勢，現在不是美國交易時段。但如果你看一下預測市場，自辯論開始以來，川普打贏選戰的可能性已經從 55% 左右上升到 60%。對股市來說，這是好消息還是壞消息，還有很大爭論。

但我可以告訴你，對債券市場而言，共識相當明確。如果川普贏得大選，殖利率可能會上升。到目前為止，殖利率一直在上升，因為川普（勝選）的機率更高。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta：

City Index Group 資深市場分析師 Matt Simpson：

華爾街的一些指標在過去一個小時裡走高，這可以被視為川普「更得人心」的跡象，因為我們都知道他對華爾街很友好。

但這場辯論不太可能動搖川普或拜登的堅定支持者。川普在擔任總統期間曾將市場牢牢掌控在手中，但現在看來，這種影響力已經過去了。

盛寶銀行大中華區策略師 Redmond Wong：

拜登在辯論中的表現不如預期，市場認為川普當選的可能性更高了。債券殖利率正在上升。他們在與中國貿易摩擦相關問題上談得不多，從某種意義上說，這對中國市場是件好事。

新加坡 Bny Investments 亞洲宏觀和投資策略部門主管 Aninda Mitra：

看了這場辯論後，我懷疑它是否會對候選人的前景產生決定性的影響。目前選情仍然勢均力敵，可能會拖到最後一刻。我懷疑這是否會對風險資產走勢產生決定性影響。