美國總統辯論後 《紐時》發社評：拜登應該退選！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-29 19:32

因為一場表現不佳的總統候選人辯論，美國總統拜登在民主黨內開始受到一些質疑，甚至傳出他是否應該退選的聲音，《紐約時報》在周五（28 日）刊發社評，引發外界關注，因為這篇社評的標題是：「為了更好地服務他的國家，拜登總統應該退選」。

這篇社評指出，拜登需要在辯論中讓選民相信他有再做四年的智力和體力，但他顯然已經不是四年前的拜登了。「他不能清晰地表明他競選連任後的政策，不能充分應付川普的挑釁，不能有力駁斥川普的謊言、指出他的敗績、批判他令人不寒而栗的野心。拜登不只一次語無倫次。」

《紐約時報》說，拜登周四的表現，並不是一些民主黨民選官員所說的一時失誤，或僅是感冒而失常，它折射了選民多年來的擔心。

該社評稱，周四辯論的時間和地點都是拜登定的，現在他必須面對的事實是，他在自己設置的考試中不及格。

《紐約時報》社評認為，川普給美國的民主、價值觀、治理體系帶來巨大威脅，不值得選民信任，川普再度角逐總統大位，會傷害美國經濟，並破壞美國與他國的關係。

民主黨有更好的候選人可以跟川普一決勝負，民主黨沒有必要強迫民眾在兩個瑕疵分明的候選人中選下任總統。「如果希望選民忽略或不考慮親眼看見的拜登的高齡和羸弱，那賭注就太大了」。