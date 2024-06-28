〈航運指數〉四大航線運價飆漲1成左右 SCFI創近2年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 17:07

上海航交所今 (28) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續漲 238.72 點至 3714.32 點，創 2022 年 8 月上旬以來新高，四大長程航線運價連袂飆漲，漲幅在 10% 上下，美東線甚至飆增 997 美元。

歐洲線本周運價較上一期大漲 544 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4880 美元，漲幅達 12.55%。

地中海線每 TEU 來到 5387 美元，上漲多達 532 美元，漲幅 10.96%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價漲 997 美元至 9274 美元，漲幅 12.05%，美西線每 FEU 報價 7830 美元，續漲 657 美元，漲幅 9.16%。