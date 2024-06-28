〈航運指數〉四大航線運價飆漲1成左右 SCFI創近2年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 17:07
上海航交所今 (28) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續漲 238.72 點至 3714.32 點，創 2022 年 8 月上旬以來新高，四大長程航線運價連袂飆漲，漲幅在 10% 上下，美東線甚至飆增 997 美元。
歐洲線本周運價較上一期大漲 544 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4880 美元，漲幅達 12.55%。
地中海線每 TEU 來到 5387 美元，上漲多達 532 美元，漲幅 10.96%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價漲 997 美元至 9274 美元，漲幅 12.05%，美西線每 FEU 報價 7830 美元，續漲 657 美元，漲幅 9.16%。
目前以中東情勢影響運價最甚，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 表示，地緣政治和區域衝突有相當大的不確定性，即便是第三季旺季，變化仍得要一個月一個月來看。
法人分析，美國總統大選首場辯論登場，在此次辯論後，市場預測川普贏得大選的獲勝機率達到 65%，創歷史新高，由於川普過往明確表態支持以色列攻打加薩，不排除未來中東緊張局勢可能加劇，並提前反應在運價上，仍要隨時留意變化。
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