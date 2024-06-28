消費需求弱 NAND Flash Q3合約價漲幅收斂至5-10%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-28 17:11

研究機構 TrendForce 今 (28) 日表示，第三季企業持續投資布建伺服器，擴大採用 enterprise SSD，不過，消費性電子需求持續不振，加上原廠下半年增產幅度越趨積極，第三季 NAND Flash 供過於求比例 (sufficiency ratio) 上升至 2.3%，NAND Flash 均價漲幅收斂至季增 5-10%。

綜觀 NAND Flash 今年價格走勢，由於原廠上半年節制增產，NAND Flash 價格加速反彈幫助原廠重回獲利。但有鑑各家廠商下半年開始明顯擴大投產，但零售市場買氣仍未復甦，wafer 現貨價走跌，跌幅擴大導致部份 wafer 價格已低於合約價超過 2 成，wafer 合約價格未來上漲動能難以支撐。

Client SSD 方面，儘管筆電銷售進入傳統旺季，但客戶備貨意願趨保守，尤其 PC 終端產品未完全反應去年以來的價格漲幅，下半年採購容量未明顯增長。隨著供應商開始升級 PC client SSD 製程至 2XX 層，原廠供應產能仍持續上升，但拉貨動能不彰持續壓抑漲價動能。

此外，隨著 QLC 與 TLC 產品價差明顯，更多 PC 買家擴大使用 QLC 方案，加劇價格競爭，預料本季價格漲幅空間相對有限，PC client SSD 第三季合約價預估季增 3-8%。

Enterprise SSD 方面，許多企業持續擴大 AI 伺服器布建，資訊設備支出明顯復甦，第三季伺服器 OEMs 訂單明顯回升，採購需求仍較前一季成長。不過，由於智慧型手機和筆電訂單需求保守，NAND Flash 市況轉向更為平衡。除了大容量 QLC Enterprise SSD 供應由二家廠商主導外，其他供應商積極爭搶 Enterprise SSD 訂單，以擴大下半年產能去化出海口，使得第三季 Enterprise SSD 合約價格上漲幅度收斂至季增 15-20%。

eMMC 方面，第三季 eMMC 缺乏驅動需求的因子，但原廠續漲態度明確，預估最終價格的漲幅甚微，合約價將呈現約略持平狀態。