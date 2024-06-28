小錢創造大保障 新鮮人投保掌握 3重點、善用「雙十原則」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 15:46

6 月畢業過後，求職季的到來，社會新鮮人薪水有限，應更重視保險的規劃，才能讓自己無後顧之憂，展開全新的人生階段，公勝保險經紀人（6028-TW）資深行銷總監李雁如表示， 新鮮人多半仰賴父母幫忙規劃保險，普遍缺乏保險觀念，建議及早培養保險保障意識，先瞭解現階段自身保險需求，及早補足風險缺口，規劃投保時可先掌握 3 大重點及「雙十原則」。

一、檢視目前現有保障：許多人在畢業之前，父母親已協助規劃了部分保障內容，建議先檢視目前擁有的保單種類及保額、身上既有的保障，了解保障缺口後再從中補強或增加保障，避免重複投保的情況發生。

二、先求有再求好：了解保障缺口後，考量多數社會新鮮人，收入、預算有限，不妨先以具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，醫療險、意外險建構基本保障，未來再根據人生不同階段適時調整保障，建構完整防護網。

三、善用保險工具著手理財：初入社會的新鮮人應及早開始進行財務規劃，把握「年輕」優勢，不要忽略「時間複利」在投資理財過程中的強大威力。可以透過保險工具強迫自己儲蓄，選擇儲蓄型或投資型保險，不僅滿足風險保障同時兼顧理財規劃。

李雁如表示，建議社會新鮮人可善用「保險雙十原則」，保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的 1/10 為限，雖然收入尚未穩定但也須做好風險規畫。以年收入 36 萬元為例，月薪 30,000 元，保額 360 萬元，保費不超過 3 萬 6 千元。但實際規劃保險保障時，仍需依照個人財務以及收支狀況評估，根據自己能夠承擔的保險預算做最佳的規劃，並隨著時間收入以及家庭責任的改變，定期回頭檢視自身保單是否符合現狀的自己。