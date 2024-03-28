公勝保經去年EPS 5.96元派發股利4.5元 穩居保經業龍頭 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 12:06

2023 年整體壽險產業新契約保費衰退 13.1%，創下近 17 年來新低，公勝保險經紀人公司（6028-TW) 不畏逆風，年度營收突破 30 億元，成長 39%、EPS 達 5.96 元、達成美國百萬圓桌（MDRT）標準的菁英顧問達到 430 人，各項指標皆刷新紀錄，成績居保經業界之冠，連續 5 年被中華徵信所評鑑經營績效為保經業第一。

由於經營績效突出，今年公勝董事會更決議派發現金股利 4.5 元，股利金額也創下新高，現金股利發放率近 76%。展望 2024 年，公勝保經期許持續深化保險專業服務，優化數位平台，落實公益關懷，力行「Action for Future」，以行動開創未來，追求永續共好。

壽險業接軌 IFRS 17 與 ICS 2.0 箭在弦上，近年來壽險商品面臨多次大規模的停售與調整，加上 2022 年開始美國聯準會啟動全球升息循環，帶來的高利環境嚴重排擠儲蓄保單的銷售，新契約保費自 2018 年以來已連續 5 年衰退， 2023 全年新契約保費僅約 2018 年的一半。公勝保經 2023 年度營收 30.43 億元，逆風成長，成績傲視群倫。

公勝保經日前舉辦「2024 ONE 超越世代、聚勢未來業務表揚大會」，董事長蔡文俊表示，今年將活動主軸聚焦於「ONE」，公勝各項經營指標業界第一，也是 31 週年邁向下個世代的新起點，總經理蔡聖威更宣示 2026 年挑戰千人達成 MDRT 的目標。