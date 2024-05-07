公勝保經攜手12家保險打造公益撲滿 捐款282萬關懷身障、長者與弱勢兒少

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 18:04

公勝保經 (6028-TW) 攜手 12 家保險公司推廣公益撲滿專案，龍年公益撲滿共募集超過 282 萬元，日前舉辦公益撲滿成果發表感恩茶會，感謝業務夥伴、保戶與保險公司，募集善款捐贈予心路社會福利基金會、弘道老人福利基金會及台北市失親兒福利基金會，服務更多身心障礙、長者與弱勢兒少族群，提供個案更好的服務品質與專案。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經自 2021 年起，啟動公益撲滿專案，傳達『零錢隨手捐，天天讓愛撲滿』累積小錢也能幫助弱勢朋友。公益撲滿專案串聯業務夥伴、保戶以及保險公司，共同打造愛的循環幫助公益單位，持續擴大公益影響力。

2023 年公勝保經攜手全球人壽、台新人壽、安聯人壽、安達產險、保誠人壽、友邦人壽、富邦產險、華南產險、安達人壽、遠雄人壽、凱基人壽、元大人壽等 12 家保險公司，聯手打造龍年公益撲滿，公勝全台超過 5,300 個業務夥伴化身愛心大使，一起揪保戶做愛心，龍年公益撲滿專案總捐款超過 282 萬元。

心路社會福利基金會執行長賴炳良表示，近年來公益捐款有小額化趨勢，心路感謝公勝保經發起公益撲滿活動，讓他們今年多了許多大於 1 萬元以上的捐款，可以陪伴與關懷弱勢長者，使長者能有尊嚴、安心與精采的老後生活；弘道老人福利基金會及台北市失親兒福利基金會，也特別感謝公勝保經與業務夥伴共同協助公益服務推展，善款將運用在提供身心障礙者早療、就學、就業等協助，讓身心障礙朋友有機會自立生活，以及守護失去爸、媽的失親兒，以實際行動陪伴孩子，讓孩子快樂成長。