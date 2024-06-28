聯邦銀數位帳戶好康連發 最高台幣活儲10%、美元定存8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 09:53

迎接暑假到來！聯邦銀行 (2838-TW)New New Bank 數位帳戶利率全面升級，推出眾多好康優惠，包括：新戶台幣活儲最高 10%，美元定存最高 8%，另有日幣換匯甜甜價，此外，還有跨提跨轉 0 元、金融卡消費最高回饋 18％、「New 世貸」貸款專案首月 0.1% 且開辦費限時 288 元，以及證券交易抵用金及抽獎等活動。

聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶主打「台幣高利活儲」，廣受市場歡迎，今夏利率升級再加碼，自即日起至 2025 年 1 月 20 日，凡於活動指定期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理 KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額 10 萬元內台幣高利活儲年利率 10% 的優惠（開戶當月 21 日至次月 20 日）。

透過一卡通 iPASS MONEY 指定連結開戶，再享最高 150 元好康開戶禮，老朋友完成任一指定任務（信用卡滿額扣繳、推薦開戶、美金存款或貸款扣繳）則享活儲年利率最高 3% 優惠。另外，跨提跨轉每月還有各 10 次免手續費。

除了台幣活儲高利優惠外，New New Bank 貼心提供美金、日幣等 12 種外幣換匯服務，結購結售再享加減碼優惠，哈日族不必再擔心錯過日幣甜甜價，只要打開手機就能輕鬆開搶。此外，New New Bank 更提供一站式理財服務，美金換匯新資金享「1 個月期美金年利率 8%」限額定存專案，自即日起至 12 月 31 日止，起息點僅 100 美元，讓小資族也能輕鬆上車。

New New Bank 自即日起至 12 月 31 日止，推出「New 世貸」小額貸款方案，提供最高 20 萬元資金，首月利率固定 0.1%，第 2 個月起 2.99% 起浮動計息；7 月 31 日前申辦，可享開辦費限時下殺至 288 元優惠。