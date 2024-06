聯邦銀數位帳戶好康連發 最高台幣活儲10%、美元定存8%

迎接暑假到來!聯邦銀行 ( 2838-TW )New New Bank 數位帳戶利率全面升級,推出眾多好康優惠,包括:新戶 台幣 活儲最高 10%,美元定存最高 8%,另有 日幣 換匯甜甜價,此外,還有跨提跨轉 0 元、金融卡消費最高回饋 18%、「New 世貸」貸款專案首月 0.1% 且開辦費限時 288 元,以及證券交易抵用金及抽獎等活動。

聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶主打「 台幣 高利活儲」,廣受市場歡迎,今夏利率升級再加碼,自即日起至 2025 年 1 月 20 日,凡於活動指定期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理 KYC(風險承受度分析)」,新戶即享限額 10 萬元內 台幣 高利活儲年利率 10% 的優惠(開戶當月 21 日至次月 20 日)。

除了 台幣 活儲高利優惠外,New New Bank 貼心提供 美金 、 日幣 等 12 種外幣換匯服務,結購結售再享加減碼優惠,哈日族不必再擔心錯過 日幣 甜甜價,只要打開手機就能輕鬆開搶。此外,New New Bank 更提供一站式理財服務, 美金 換匯新資金享「1 個月期 美金 年利率 8%」限額定存專案,自即日起至 12 月 31 日止,起息點僅 100 美元,讓小資族也能輕鬆上車。

New New Bank 自即日起至 12 月 31 日止,推出「New 世貸」小額貸款方案,提供最高 20 萬元資金,首月利率固定 0.1%,第 2 個月起 2.99% 起浮動計息;7 月 31 日前申辦,可享開辦費限時下殺至 288 元優惠。

除了上述活動外,New New Bank 提供全方位理財服務,無論是存款、投資、換匯、貸款、保險等,都能一指搞定。其中,證券投資推出多重優惠,自即日起至 12 月 31 日止,首次線上成功開立聯邦證券戶並綁定 New New Bank 作為交割帳戶,贈手續費交易抵用金最高 1800 元;另外,不分新舊戶,只要下載聯邦證券交易 APP「聯邦發發發」並綁定 New New Bank 成功下單扣款,還可抽 500 元電子禮券,每月抽 50 名,交易次數愈多,中獎機會愈高。