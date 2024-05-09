瞄準中科需求！北富銀二林分行開幕 祭美元定存限時優利5.2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 17:26

台北富邦銀行於彰化縣二林鎮開設新據點「二林分行」，今 (9) 日正式開幕，將可因應企業主和新進駐人口需求，提供專業的財務管理和企業金融解決方案，為回饋鄉親，即日起至 5 月 31 日止，民眾到二林分行臨櫃以新資金承作美元定存，最高可享美元定存年息 5.2% 優利方案。

北富銀表示，二林鎮為彰化縣面積最大的鎮，人口眾多、商圈成熟，隨著中部科學園區二林園區的快速發展，知名企業陸續進駐，更帶來龐大的就業人口和商業機會，極具發展潛力。

北富銀指出，二林分行的設立，可望助力當地企業成長，帶動當地市場發展，還能透過北富銀多元豐富的業務項目和友善便利的服務體驗，充分滿足在地鄉親個人及家庭需求，提升金融服務覆蓋率，推動普惠金融願景的實現。

為有效整合金控資源，提供客戶最佳服務，二林分行特別選擇與富邦證劵二林分公司同點營運，透過「銀證共址」模式強化服務與產品資源的共享，讓來行民眾能在最近的距離內，輕鬆享受到兩家子公司的優質服務，在提升客戶體驗的同時，也有助於擴大銀行與證券業務整合綜效，達成在地深耕的經營目標。