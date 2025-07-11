把握外幣甜甜價！臺企銀推美元定存年利率5%吸金 5千低門檻起存
鉅亨網記者張韶雯 台北
近期匯率波動加劇，外幣匯率處於相對低點，臺灣企銀 (2834-TW) 推出外幣優利定存專案，即日起至 9 月 18 日，臨櫃以台幣換匯辦理外幣定存，起存金額美元或澳幣 5,000 元 (含) 以上，即可享有年利率美元定存 7 天期 5%、澳幣 7 天期 7% 高利定存，期別另有 1 個月、3 個月、6 個月及 12 個月期之優惠利率，專案幣別則另有歐元及日幣可供選擇，讓客戶搶搭換匯熱潮。
臺灣企銀表示，除了臨櫃以新臺幣換匯外，以新資金匯入，如他行匯入、現鈔存入、外幣投資商品贖回或到期等資金，也提供專屬優惠利率，協助客戶依自身需求，靈活配置外幣資產。另為讓小資客戶輕鬆參與，最低美元 / 澳幣 / 歐元 1,888 元、日幣 188,888 元即可承作。
不僅提供高利率，臺灣企銀還推出匯率優惠，臨櫃以新臺幣換匯辦理優利定存，美元 / 澳幣匯率優惠 3.5 分、歐元匯率優惠 5 分、日幣匯率優惠 10 點 (0.001)，讓客戶同時享受利率與匯率雙重優惠。
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