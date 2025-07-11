把握外幣甜甜價！臺企銀推美元定存年利率5%吸金 5千低門檻起存

近期匯率波動加劇，外幣匯率處於相對低點，臺灣企銀 (2834-TW) 推出外幣優利定存專案，即日起至 9 月 18 日，臨櫃以台幣換匯辦理外幣定存，起存金額美元或澳幣 5,000 元 (含) 以上，即可享有年利率美元定存 7 天期 5%、澳幣 7 天期 7% 高利定存，期別另有 1 個月、3 個月、6 個月及 12 個月期之優惠利率，專案幣別則另有歐元及日幣可供選擇，讓客戶搶搭換匯熱潮。