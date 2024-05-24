把握降息前鎖住高利 凱基銀行祭美元定存最高5.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 12:02

凱基銀行表示，目前利率環境為 20 年來高峰，預估美國聯準會 (Fed) 從升息到未來降息的這段時間，美元維持強勢的可能性仍較大，建議民眾可趁勢把握機會布局外幣資產。凱基銀行推出 5000 美元起即可承作的美元高利定存方案，即日起至 6 月 28 日止，透過行動銀行 App、客服、分行皆可申辦，最高可享 3 個月超高年利率 5.5%。

FOMC 會議決議維持美國聯邦基準利率區間不變，並於 6 月開始放慢縮表 (自市場回收資金) 的步伐，且美國聯準會 (Fed) 會後聲明也表示，「貨幣政策下一步不太可能升息」，且最新就業數據也出現降溫。

凱基銀行美元高利方案，客戶可以透過行動銀行 App 存入新資金，單筆最低承作金額只要 5000 美元，即可享 3 個月期定存年利率 5.2%、6 個月期 5% 的優惠利率。

若為財富管理會員，則可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享 3 個月期 5.5%、6 個月期 5.3% 的超優惠利率，民眾可把握機會，鎖住高利配置外幣資產。假設存入 1 萬元美金，以三個月最高優惠年利率 5.5% 計算，將可領回約近 4500 元台幣。

喜愛資金運用彈性大的民眾，也可以承作台幣高利活存專案，別於市場上大部分需要開立新戶、設有資金有上限等，凱基銀行臺幣高利活存專案，只要存入活存新資金達 10 萬元以上，就可享活動年利率最高 1.425%，且無存款上限，存越多賺越多，還可保留彈性，讓資金運用更靈活。