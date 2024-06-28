傳蘋果將在iPhone 16採用新電池技術 更換更加輕鬆簡單

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 02:00

根據美媒《The Information》周四 (27 日) 援引知情人士消息報導，隨著歐盟有關電池的新規即將上路，蘋果 (AAPL-US) 正在開發一項新的「電導黏合劑剝離」技術(electrically induced adhesive debonding)，讓 iPhone 的電池更換更加容易，而這項技術將應用在 iPhone 16。

iPhone 的電池是一個維修程度較高的零件，大多數情況下用戶都會送給蘋果或授權的維修中心更歡電池。由於需要移除大量的零件才能更換電池，因此黏合劑、電池難以輕鬆更換，儘管用戶能透過自助維修完成，但也要用上蘋果出租的專業工具。

據了解，透過新技術，更換 iPhone 只需要用鑷子取出膠條固定的電池，然後用專用機器和托盤將電池壓入適當位置即可。新技術是將電池包在金屬中，而非現行的用箔紙包裹，如此一來用戶能輕微震動電池將其拆卸下來。

不過用戶仍須自己撬開手機，這並非一個簡單的過程，因為手機螢幕需要黏合劑和螺絲密封。因此儘管有這項新技術，蘋果仍會建議用戶尋找專業人士更換電池。

倘若上述技術推出，可能會在今年至少一款 iPhone 16 上應用，明年再擴及到 iPhone 17。

電子產品維修網站 iFixit 的執行長 Kyle Wiens 表示：「我很樂意看到蘋果在提高可維修性方面進行創新。黏合劑是現代設備維修的禍根，任何有助於逆轉黏合劑的策略都是受歡迎的。」

Wiens 說，透過施加電壓來拆卸 iPhone 電池是一種很有前途的方法，因為直流電源——通常用於電子測試和充電——隨處可見。

此前的報導詳細介紹蘋果在未來幾年調整 iPhone 電池技術的計畫。天風證券分析師、知名蘋果專家郭明錤曾在 5 月稱，iPhone 16 Pro 的電池將首次採用金屬外殼，《The Information》指出這是蘋果新技術的「先決條件」。

歐盟的立法可能會要求蘋果在 2025 年之前讓 iPhone 電池成為用戶可更換電池，不過一些例外情況可能最終決定蘋果是否會受到這些規定的影響。