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鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為39元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.49元，其中最高估值2.59元，最低估值2.25元，預估目標價為39元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.59(2.68)2.572.37
最低值2.25(2.25)2.252.37
平均值2.46(2.47)2.382.37
中位數2.49(2.53)2.42.37

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值86,733,00085,794,00082,589,000
最低值64,613,00065,151,00080,215,280
平均值77,236,21075,674,62081,402,140
中位數79,458,33078,148,00081,402,140

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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