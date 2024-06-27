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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至26.19元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.2元上修至26.19元，其中最高估值46.01元，最低估值21.75元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值46.01(46.01)31.7932.07
最低值21.75(19.83)6.2811.78
平均值30.11(29.18)13.8321.93
中位數26.19(25.2)10.821.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值393,952,970348,424,490333,777,650
最低值329,456,000290,212,000288,045,110
平均值359,738,000314,430,280312,601,920
中位數359,459,000313,121,400315,983,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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