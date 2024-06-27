鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.46元下修至6.4元，其中最高估值6.92元，最低估值5.68元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.92(8.03)
|9.92
|11.97
|最低值
|5.68(5.68)
|7.23
|8.59
|平均值
|6.3(6.42)
|8.42
|10.19
|中位數
|6.4(6.46)
|8.46
|9.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,055,449,800
|1,296,135,000
|1,434,193,240
|最低值
|980,467,000
|1,023,950,000
|1,305,843,220
|平均值
|1,009,025,670
|1,186,219,030
|1,364,611,930
|中位數
|1,008,791,000
|1,184,287,180
|1,354,518,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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