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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.46元下修至6.4元，其中最高估值6.92元，最低估值5.68元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.92(8.03)9.9211.97
最低值5.68(5.68)7.238.59
平均值6.3(6.42)8.4210.19
中位數6.4(6.46)8.469.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,055,449,8001,296,135,0001,434,193,240
最低值980,467,0001,023,950,0001,305,843,220
平均值1,009,025,6701,186,219,0301,364,611,930
中位數1,008,791,0001,184,287,1801,354,518,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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