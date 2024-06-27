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鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)目標價調升至38.5元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對仁寶(2324-TW)提出目標價估值：中位數由38.5元上修至38.5元，調升幅度3.9%。其中最高估值43.3元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予仁寶(2324-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀2位。

仁寶(2324-TW)今(27日)收盤價為34.95元。近5日股價下跌2.9%，相關電腦週邊近5日下跌1.97%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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