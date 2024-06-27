鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至13.47元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 16:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.36元上修至13.47元，其中最高估值14.8元，最低估值11.95元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.8(14.8)
|22.39
|32.95
|最低值
|11.95(11.95)
|13.18
|15.29
|平均值
|13.29(13.27)
|16.28
|19.83
|中位數
|13.47(13.36)
|15.74
|18.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|443,143,910
|553,608,430
|686,103,350
|最低值
|413,703,000
|443,857,000
|501,045,000
|平均值
|429,784,880
|485,228,040
|550,093,060
|中位數
|429,940,000
|480,028,600
|534,866,780
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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