鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)目標價調升至800元，幅度約4.37%
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 08:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對奇鋐(3017-TW)提出目標價估值：中位數由800元上修至800元，調升幅度4.37%。其中最高估值1026元，最低估值520元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予奇鋐(3017-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
奇鋐(3017-TW)今(26日)收盤價為740元。近5日股價上漲5.11%，相關電腦週邊近5日下跌1.97%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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