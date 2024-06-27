搭上AI成長特快車 法人：資金卡位電廠、資料中心基建

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-27 11:09

輝達 (NVDA-US) 召開股東會，全球 AI 產業馬首是瞻，保德信表示，眼見不少 AI 個股股價已來到相對高檔，同樣能搭上 AI 成長列車的基礎建設類股，成為法人資金的新選擇，特別是 AI 為了提升效能，對於電能消耗相較過往呈現倍數提升，大幅提升電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求；另外，在資料中心需求大爆發之下，相關數位基礎建設也快速崛起，市場資金也競相卡位 AI 基建題材的投資。

PGIM 保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，未來各產業結合 AI 已成為大勢所趨，不僅能創造更有效率的營運模式，也能提升創新力，然而，生成式 AI 功能雖然非常強大，但因為龐大的運算量必須倚賴大量的電力，用電量相當驚人，以 ChatGPT 與 Google 搜尋引擎作比較，Google 每一次的搜尋用電量為 0.3Wh，而 ChatGPT 所耗費的用電高達 2.9Wh，兩者差距將近 10 倍之多。

此外，王翔慧分析，在 AI 快速發展帶動下，市場預期美國資料中心未來 4 年的用電量將大幅成長，年複合成長率將高達 30% 之多，其中超過 6 成的發電將用在 AI 運算，看好未來對於電力需求將大幅攀升且有增無減，加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性，有利電力相關公用事業後續的營運發展，共同搭上 AI 熱潮的成長列車。

除了電力相關基礎建設之外，資料中心也是近年來搭上 AI 趨勢快速崛起的基建類型之一，王翔慧指出，微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端四巨頭看準 AI 時代來臨，紛紛開啟 AI 相關硬體軍備競賽，持續加大資本支出金額，作為 AI 基礎建設的資料中心便是投資重點之一。

在美國雲端四巨頭的加持之下，根據 JP Morgan 報告，未來 5 年全球資料中心的資本支出將翻倍成長，至今年底的預估金額約 2960 億美元，到了 2028 年總金額將成長至接近 5870 億美元的水準，未來 5 年的年複合成長率達 17.6%，也讓 AI 基礎建設題材成為近期市場資金的焦點。