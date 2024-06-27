〈遠東新股東會〉徐旭東：今年迎奧運商機訂單成長 綠色產品需求殷切

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-27 13:54

遠東新 (1402-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，2024 年迎來奧運商機，回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，供應多個國家隊伍球衣，也帶動環保鞋材與機能布料訂單持續上揚，今年綠色產品營收預計再創新高。

且不只球衣、鞋材，徐旭東表示，回收聚酯產品也應用於食品包裝、寶特瓶，同樣將隨奧運買氣激增，迎來訂單成長，2023 年綠色產品營收佔生產事業比重超過 3 成，在市場需求殷切與產能擴充之助攻下，今年綠色產品營收預計再創新高。

為穩固領導地位以及帶動聚酯產業綠色轉型，遠東新積極擴充回收聚酯產能，包括 2023 年投產之菲律賓廠以及 2024 年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠 2024 年上半年完成產能擴充，此外，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建之工廠，預計 2025 年底投產。

遠東新表示，迎接永續浪潮，設定 2030 年減碳 50%、綠色產品 50%、綠色原料 50% 之轉型目標，積極推動淨零轉型，策略包括提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源等，持續佈局尖端技術，化學法織物回收技術即將邁入商業化階段，未來商機可期。

而因應 AI 趨勢，遠東新也推動全方位數位轉型策略，將 AI 應用於生產、業務、行政管理等，打造智能化營運模式，成立 AI 推動小組，發展智能產線、最佳化決策、人機協作、物聯網、邊緣運算等應用。

遠東新表示，2023 年看準生成式 AI 帶來的技術革新，公司以自有技術開發多項 AI 管理應用場景，如個人助理、企業平台、智能客服等，不僅提升營運管理效能，更發揮跨國協同合作綜效。