航太國家隊蓄勢待發！千附精密30億、穗高科技42億投資擴廠

華夏海灣塑膠生產基地位於苗栗頭份，為臺灣第二大 PVC 生產商，因應石化產業景氣循環，於疫後、戰後重建將推升 PVC 整體需求，今再度擴大投資 65 億元申請臺商回臺投資方案，規劃引進新一代製程技術，設置重合槽及週邊製程設備，運用大數據分析及 AI 模型優化製程，並設置多功能集合電表、VCM 回收系統等設備，以節省能源、創造循環經濟。



茂迪為國內老牌太陽光電大廠，規劃更新升級位於臺南的二廠、五廠的太陽能電池與模組生產線，將採購新式機台，施行數位化管理、使用 AI 檢測儀器及導入智能化生產系統，有效提升產品良率。此外，將持續開發有意出租土地或屋頂的業主，合作建置太陽光電發電系統，本案預計投資金額將逾 5 億元。



千附精密專注於生產半導體設備、光電顯示器設備及航太產業等關鍵精密零組件，為歐、美之全球知名半導體設備市場領導者的關鍵零組件供應商。看好半導體設備產業景氣回溫，以及顯示器、航太、國防產業市場需求持續成長，千附精密計劃於嘉義馬稠後產業園區建立新廠，投資金額將近 30 億元，預計可創造 80 名本國就業機會。



穗高科技為全球許多產品終端應用公司的材料設計開發合作夥伴及材料供應商，包括自行車及運動用品產業如 Easton Bell Sports、Fox、汽車產業上游材料供應、航太產業如波音、漢翔等皆為其客戶。本次擬再投資 42 億元，規劃於臺南科學園區擴建廠區及改造產線，導入智慧化管理系統回饋生產資訊，以不斷精進製造流程，並透過節能設備，建構能源管理系統與布建太陽能板等作法，落實環境保護。