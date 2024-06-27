愛因斯坦1939年寫給羅斯福的信將被拍賣 至少價值400萬美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 07:49

一封愛因斯坦 1939 年夏天寫給時任美國總統羅斯福的兩頁信件，9 月將在佳士得拍賣會上拍賣。據英國《衛報》周三（26 日）報導，愛因斯坦在信中提醒羅斯福，德國可能會利用核技術發明原子彈。

據佳士得估計，這封信至少價值 400 萬美元。愛因斯坦與匈牙利裔核物理學家利奧 · 西拉德當年在紐約長島北岸的一間小屋中，起草了兩封寫給羅斯福的信件。

內容較長的那封信，被寄給了羅斯福，目前保存在羅斯福總統圖書館。另一封稍短版本的信件，則被西拉德妥善保管，即將進行拍賣的也正是這封信。

據《BBC》報導，這兩封寫給羅斯福的信件，都是由西拉德在其他科學家的幫助下用打字機撰寫，再由愛因斯坦本人簽名。

愛因斯坦在信中提醒羅斯福，德國政府正在積極支持核研究，可能製造出威力極大的炸彈。因此，他敦促美國政府也採取相應行動。