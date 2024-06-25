〈房產〉永慶調查：看多台灣房市的民眾高達60% 對景氣審慎樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 17:45

依永慶房屋網路會員調查，全台認為房價看漲比例增加 8 個百分點至 60%，也創近 9 季以來新高，而看跌降至 9%，連續 6 季下降。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，全球經濟持續復甦，台灣景氣也亮出黃紅燈，加上台股持續創高，消費信心穩定回升，同時在通膨仍無顯著下降的情況下，看多台灣房市的比重再提高。

同時，此一調查結果顯示，54% 消費者認為全台經濟景氣與第二季持平，變化不大，但有 27% 消費者看好第三季景氣，顯示消費者對經濟景氣看法漸趨「審慎樂觀」。陳賜傑說，各國際預測機構紛紛上調 2024 年全球經濟成長率，而在全球商品需求逐步提升下，台灣出口加溫、內需穩定，讓消費者樂觀看待 2024 年第三季國內景氣。

而台灣「新青年安心成家方案」上路已經有 10 個月，此次也針對新青安是否加速民眾買房決策進行調查，全台高達 53% 受訪者認為，會因為新青安而加快購屋決定。進一步觀察七都受訪者對於新青安政策是否會加速買房決定，以高雄加快買房決定的比率最高、約 64%，新竹縣市第二高、約 57%。

永慶房屋此次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，消費者認為想購屋的地區房價過去一年房價是上漲還是下跌呢？陳賜傑說明，根據調查結果顯示，全台 79% 消費者認為過去一年房價已上漲超過 5%，消費者普遍對於房價上漲的感受深刻。觀察七大都會區對過去一年想購屋區域的房價看法，新竹縣市、高雄認為房價上漲 10% 以上占比逾 40%，對房價上漲感受最強烈。

資料來源 ：永慶房產集團

陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現 50% 消費者認為未來一年會是購屋好時機，顯示在經濟逐步復甦、通膨仍高的狀況下，加上新青安優惠貸款拉抬買氣，房價易漲難跌，讓消費者普遍認為未來一年即是進場購屋的最佳時機。

同時，此一調查結果顯示，屋主的售屋意願也有持續上升的情況，陳賜傑補充，根據調查結果顯示，52% 消費者認為未來半年是最佳售屋時機，並創下近 9 季以來新高，顯示屋主著眼於目前市場買氣正旺，房價要再像過去一樣飆漲的機會不大，加上政府對於房市管制的措施仍會滾動式檢討調整，未來房市走向仍有變數的情況下，認為未來半年就是最佳售屋時機。