〈房產〉信義房屋調查：看好台灣房市比例創10季新高 通膨預期仍強烈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 16:28

信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2024 第三季的購屋意向調查，調查期間央行的第六波選擇性信用管制措施已經上路，不過台股一度衝到 2 萬 3000 點，調查結果顯示看漲房價比例達 56%，創下近 10 季以來的單季新高。

調查結果也反映部分民眾對於通膨預期仍強烈，45% 受訪者出現通膨會帶動房價的預期，但也有 30% 認為雖有通膨但影響房市有限，至於股市大漲受訪者表示受惠有限，僅有 11% 表示獲利很多，購屋預算明顯增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查看漲房價比例 10 季新高，反映現在民眾信心是 2 年半以來最樂觀的時候，若對比一手市場熱銷，二手市場買賣移轉棟數持續量增走勢一致，其背景還是與股市創高的資金與信心帶動，加上新青安也幫助年輕族群購屋，反而央行的選擇性信用管制措施，並未對市場信心造成明顯衝擊。

信義房屋的此次問卷調查顯示，民眾購屋資金運用保守，台股衝上 2 萬 3000 點後，僅有 11% 受訪者表示獲利很多，購屋預算明顯增加，25% 則是獲利有限，預算無顯著增加，比例最高的 41% 受訪者表示，購屋資金與股市資金無關，調查結果與上季相似，僅相對少數的民眾受惠股市大漲而購屋預算增加，但可能援助頭款的長輩資產有受惠。

至於對通膨的預期，信義房屋指出，有 45% 受訪者認為通膨還會助漲房價，比例比上季調查時更高，30% 的受訪者認為，可能有通膨但影響房市有限，另外 25% 受訪者則表示不清楚，相對多數認為通膨還是會對房價有影響。

在房價預期部分，曾敬德表示房市看漲情緒持續增溫，顯示購屋人現階段的購屋信心偏強，56% 受訪者認為未來房價看漲，比例創下近 10 季調查新高，上一季調查看好比例則為 42%，2022 第二季到 2023 第三季調查都仍是看跌比看漲多的相對理性氛圍，現在則是看漲遠比看跌得多，信心表現十分強勁。