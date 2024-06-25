台灣永續債券逆勢成長全球排第7 北、高已發行 新北、台南將跟進
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 20:19
櫃買中心今（25）日指出，我國永續發展債券市場自 106 年以來至 112 年底，年複合成長率達 39%，在世界交易所聯合會 (WFE) 會員交易所中，年度發行金額排名第 7 名。且去年首度地方政府參與，繼北高兩市，新北市及台南市也在考慮跟進發行，董事長陳永誠表示：看好六都將陸續「點火」，看好債券作為地方財源，使財源選擇更多元。
櫃買中心表示，將持續積極推動個案輔導、市場制度接軌國際及持續擴大商品範疇，建構卓越成長的永續發展債券市場，截至 113 年 5 月底全球共 210 檔永續發展債券，金額達 6018 億元新台幣，台灣不僅發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度亦優於國際市場，如 112 年國際間永續發展債券發行量衰退 3%，但我國成長率仍高達 24%。
陳永誠指出，相較於國際是政府為主要發行者，在台灣，民營企業則為永續發展債券市場主要發行人。今（113） 年首度有地方政府參與，台北市政府發行 6 期，共新台幣 100 億元的社會責任債券，及高雄市政府發行 1 期，新台幣 20 億元綠色債券，合計 120 億元永續發展債券，新北市及台南市也在研擬發行，若未來桃園和台中也跟進，將是「六都全面點火」。
陳永誠表示，未來櫃買中心將推動下列 5 項措施，持續支持政府及企業提升永續競爭力，並挹注永續發展債券市場持續成長的新動能：
一、 擴大永續發展債券市場，持續協助政府發行永續發展債券
政府機構是永續發展債券市場重要的發行人，櫃買中心將在台北市及高雄市政府成功發行的基礎上，針對有發行意願者，進行拜訪、提供資訊及個案輔導等服務，並與金管會及財政部建立三方聯繫機制，持續向中央及其他地方政府宣導，鼓勵發行永續發展債券。
櫃買中心將主動拜訪潛在發行公司，同時提供證券承銷商有關永續發展債券之專業知識及資源，俾利其輔導企業發行永續發展轉換公司債，協助企業籌集永續發展與轉型所需的資金。
三、 支持零碳建築政策，推動以綠建築擴大綠色債券發行規模
配合我國推動建築能效達成零碳建築之政策，櫃買中心與內政部建築研究所及台灣建築中心合作辦理系列「淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會」，向潛在發行人宣傳得以綠建築發行綠色債券，以實現建築節能減碳目標，擴大綠債市場。
四、 實現國家淨零轉型目標，研議轉型債券協助排碳大戶轉型
協助高碳排企業轉型朝向淨零排放，對全球達成巴黎協定目標至關重要，櫃買中心將參考國際實務，評估建置轉型債券櫃檯買賣制度的可行性，以協助高碳排產業轉型。
五、 配合政策落實居住正義，協助住都中心發行永續發展債券
國際間政府委託辦理住都政策推行之機構已有發行綠色債券案例，櫃買中心規劃協助住都中心發行永續發展債券籌措興建社會住宅資金，並提供建議作法及個案輔導，協助政府落實都市更新、興建社宅等政策目標。
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