台灣永續債券逆勢成長全球排第7 北、高已發行 新北、台南將跟進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 20:19

櫃買中心今（25）日指出，我國永續發展債券市場自 106 年以來至 112 年底，年複合成長率達 39%，在世界交易所聯合會 (WFE) 會員交易所中，年度發行金額排名第 7 名。且去年首度地方政府參與，繼北高兩市，新北市及台南市也在考慮跟進發行，董事長陳永誠表示：看好六都將陸續「點火」，看好債券作為地方財源，使財源選擇更多元。

櫃買中心表示，將持續積極推動個案輔導、市場制度接軌國際及持續擴大商品範疇，建構卓越成長的永續發展債券市場，截至 113 年 5 月底全球共 210 檔永續發展債券，金額達 6018 億元新台幣，台灣不僅發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度亦優於國際市場，如 112 年國際間永續發展債券發行量衰退 3%，但我國成長率仍高達 24%。

陳永誠指出，相較於國際是政府為主要發行者，在台灣，民營企業則為永續發展債券市場主要發行人。今（113） 年首度有地方政府參與，台北市政府發行 6 期，共新台幣 100 億元的社會責任債券，及高雄市政府發行 1 期，新台幣 20 億元綠色債券，合計 120 億元永續發展債券，新北市及台南市也在研擬發行，若未來桃園和台中也跟進，將是「六都全面點火」。

陳永誠表示，未來櫃買中心將推動下列 5 項措施，持續支持政府及企業提升永續競爭力，並挹注永續發展債券市場持續成長的新動能：

一、 擴大永續發展債券市場，持續協助政府發行永續發展債券

政府機構是永續發展債券市場重要的發行人，櫃買中心將在台北市及高雄市政府成功發行的基礎上，針對有發行意願者，進行拜訪、提供資訊及個案輔導等服務，並與金管會及財政部建立三方聯繫機制，持續向中央及其他地方政府宣導，鼓勵發行永續發展債券。

櫃買中心將主動拜訪潛在發行公司，同時提供證券承銷商有關永續發展債券之專業知識及資源，俾利其輔導企業發行永續發展轉換公司債，協助企業籌集永續發展與轉型所需的資金。

三、 支持零碳建築政策，推動以綠建築擴大綠色債券發行規模

配合我國推動建築能效達成零碳建築之政策，櫃買中心與內政部建築研究所及台灣建築中心合作辦理系列「淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會」，向潛在發行人宣傳得以綠建築發行綠色債券，以實現建築節能減碳目標，擴大綠債市場。

四、 實現國家淨零轉型目標，研議轉型債券協助排碳大戶轉型

協助高碳排企業轉型朝向淨零排放，對全球達成巴黎協定目標至關重要，櫃買中心將參考國際實務，評估建置轉型債券櫃檯買賣制度的可行性，以協助高碳排產業轉型。

五、 配合政策落實居住正義，協助住都中心發行永續發展債券