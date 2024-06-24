〈房產〉台中七期新成屋單價飆升 新推主流產品以精品宅爲主

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-24 11:03

台中七期重劃區因其完整的學區和完善的生活機能，吸引了大量高收入族群的入主。近一年新成屋的平均成交單價來到每坪 70 萬元，進一步確立了該區在台中高端住宅市場中的地位，但建商爲控制總價，主流產品已縮減到 40 坪左右的精品宅，以利控制總價。

東森房屋七期惠中加盟店陳信宏組長表示，七期重劃區不僅擁有台中明星學區，包含惠來國小、惠文高中、黎明國中小等，同時也提供了生活的便利性，區內設有大型百貨公司、量販店、餐廳和醫療機構等，加上交通四通八達，使得該區成為許多家庭的首選居住地。

陳信宏指出，預售屋存在垂直價差，低樓層房價會相對便宜，而七期重劃區內預售開價最低就是七字頭，光是二樓就有成交單價 75 萬元的案例，而高樓層成交單價也上漲。

陳信宏指出，台中七期重劃區的主要銷售標的為高總價住宅，在豪宅限貸令上路後，建商試圖將成交總價控制在四千萬以內，房價高漲的情況下，導致住宅坪數從過去的百坪到去年的 60 坪，再到現在，主流產品已縮減到 40 坪左右，以單價 80 萬元計算，房屋總價 3200 萬元，再加上車位費用就已逼近 4000 萬元，有別以往的大坪數主力，目前七期以精品宅為主流趨勢。

七期重劃區內擁有豐富的綠地和公園，如秋紅谷、文心森林公園和惠來公園，相當宜居。陳信宏表示，區內近期最熱門標的「理仁柏舍」，該案為聯聚建設子品牌「理仁建設」打造，總價落在 4000 萬元內，位在換屋族的首選地段，詢問度相當高。