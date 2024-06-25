〈房產〉購屋熱度高 全台上半年房市快銷案件數衝破百筆年增1.94倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 10:27

全台購屋熱度升高，據市調機構調查六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年全台快銷案約 103 筆，年成長 1.94 倍；各縣市同樣翻倍成長，其中台中市去年僅有 4 筆，今年衝到 20 筆，年增率 4 倍成全台最高。在房價部分，在蛋黃區較少指標案公開且建商開發足跡轉向蛋白、蛋殼區，上半年每坪單價為 44.4 萬元，較去年同期呈現走跌。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析， 以台北市來看，由於房價基期本來就高，且上半年缺乏指標案，動能弱化也讓價格走跌。不過快銷案數量卻是明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同及北投等區，成交單價平均大約 9 字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。

新北市這幾年雖然受到北市客群外移，除了案量充沛，買氣同樣遍地開花，不過由於新案多集中於重劃區，戶數量體都有一定規模，去化需要一定時間，因此快銷案僅有 15 筆，表現並非特別突出。而其中較具代表性的位在新莊副都心重劃區的「國泰 · 旭」，雖然開價 8 字頭創當地新高，但 90 多戶仍在短短幾個月被一掃而空，其主因就是建商品牌加持，買方認同度高，加上周邊綠地、學校等題材，自然能締造佳績。

而桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，除了基期較低的楊梅、觀音等地，在龜山區 A7 重劃區內也有不少個案在短期內順利完銷，像是「頤昌筑岳」由於產品規劃 2、3 房等主力房型，加上總價帶符合市場接受度，仍能在兩個多月內售鑿，目前該案實價登錄也有逾百筆交易揭露。

新竹去年上半年雖然房價雖然年減 5%，每坪小跌至 43 萬元，不過快銷案 22 筆卻高居全台之冠，最主要關鍵為近年新竹市東區、竹北等地房價飆升，讓不少自住客寧願到較遠的香山或新豐、湖口等蛋白區置產，以面積較大的華廈、電梯公寓或透天產品來取代市區大樓。

台中市去年受房市過熱且利多出盡，整體熱度平平，反觀今年則挾著股市大漲的資金行情，加上新青安等效應，買氣一路從「蛋黃熟到蛋殼」，帶動快銷案一口氣衝到 20 筆，年成長更是狠甩各縣市。而檢視區域，除了少量在北屯及南屯等蛋黃區外，其餘多數集中在梧棲、沙鹿及龍井等台中蛋白區。

至於台南、高雄兩地，持續在科技題材加持價量俱揚，除了房價平均仍有 5% 年漲幅外，快銷案數量也是大幅增加。以高雄來看，這次完銷多為小量體個案，區域上均以話題性十足的仁武、楠梓及橋頭等北高雄地區居多，也透露出當前南二都的買氣密碼。