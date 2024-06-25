工業富聯鄭弘孟：AI算力+AI手機並進 成推升業績雙利多

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-25 08:40

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN)24 日舉行股東會，工業富聯董事長鄭弘孟表示，公司作為雲端運算和手機機構件的「雙龍頭」領軍企業，未來兩大業務有望齊驅並進，會受益於 AI 算力及 AI 手機雙重利多。

針對市場高度關注的 AI 伺服器業務，鄭弘孟表示，目前公司與客戶的合作一切進展良好，新一代 AI 伺服器 GB200 目前一切正在如期進行當中，不論是 36 或 72 版本，進展均一切順利，預計今年將正式推出，並按照規劃持續推向市場，相信會為今、明、後年業務成長帶來較為顯著的增量貢獻。

高速交換機方面，鄭弘孟表示，400G 出貨持續成長，800G 正在加速生產導入與部署，公司客戶主要是全球 Tier-1 的網路設備供應商，800G 交換器正開始放量生產，今年第二、三季陸續出貨，且產品組合涵蓋 Ethernet, Infiniband 以及 NVLink Switch 的多元部署，產品升級也有助提升獲利水平。

鄭弘孟表示，AI 產業正在蓬勃發展，一方面 AI 技術已經被廣泛應用在自動駕駛、醫療、智慧城市、碳排放等領域，甚至已經有國家開始探索主權 AI；另一方面，2024 年北美主要雲端服務商資本支出從 2023 年的 1,400 億美元成長到 2,000 億美元，預計這一趨勢未來還會持續成長。

鄭弘孟強調，工業富聯是業界少有的可以提供完整解決方案的廠商，同時擁有全球多元產能佈局，未來在 AI 供應鏈中的優勢會進一步凸顯，目前 AI 伺服器方面已有眾多海內外客戶，和重要客戶的合作會進一步加深，也積極開拓與新客戶的合作機會，未來會體現在經營業績中，敬請股東期待。

除雲端運算領域，工業富聯的精密機構件業務一直為公司帶來了可觀的營收以及利潤貢獻，鄭弘孟指出，今年以來，高階機型機構件出貨量維持優於市場表現，未來將可望受惠於 AI 手機的發展，實現進一步成長。

鄭弘孟表示，AI 手機相比傳統手機能耗更高，散熱需求也更高，因此對金屬材料的掌握要求非常高。工業富聯掌握了金屬機構件諸多重要的材料和工藝技術, 包括可塑性、散熱性、上色性、輕量性等。