研調：今年全球伺服器GPU產值將突破千億美元 高階GPU出貨輝達占9成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 10:40

根據 DIGITIMES 預估，今年在生成式 AI 的驅動下， 全球伺服器 GPU 產值將突破千億美元，達 1219 億美元，包括記憶體在內的板卡與次系統。其中，高階伺服器 GPU 出貨，輝達 (NVDA-US) 占最大宗，將達 92.5%。

DIGITIMES 指出，今年全球伺服器 GPU 產值將達 1219 億美元，高階伺服器 GPU 產值比重將超過 8 成，達 1022 億元。出貨方面，預估今年高階伺服器 GPU 出貨將達 482 萬顆，其中輝達將占 92.5%，AMD(AMD-US) 則占 7.3%。

分析師翁書婷表示，生成式 AI 尚在發展初期，雲端服務供應商 (CSP) 仍積極儲備運算力，除自研伺服器 ASIC 加速器外，亦大量大量採購高階伺服器 GPU，以搶得商機。翁書婷舉例，微軟 (MSFT-US) 自研伺服器 ASIC 加速器剛起步，今年僅微量量產，仍需大舉採購高階伺服器 GPU 進行大型語言模型訓練與推論，以支撐 Copilot 相關服務。

除 CSP 外，全球大型企業也積極布局生成式 AI 服務，這些企業單一訂單量，雖不如大型 CSP，但企業數量眾多，將推升輝達今年高階伺服器出貨量。另外，各國政府也積極布局運算基礎設施，也是推動輝達高階伺服器成長動能之一。

值得注意的是，英特爾 (INTC-US)Data Center Max GPU 因效能遠弱於競品，CSP 採用意願低，訂單量少，因此英特爾改推 Gaudi 伺服器 ASIC 加速器。

此外，輝達中國特供版伺服器 GPU H20 有望取得美國商務部出口中國許可，預估 H20 在中國高階伺服器 GPU 市場市占率高達 97.9%。