search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

劉揚偉掌舵近5年鴻海股價漲1.6倍 郭台銘持股市值激增達3484億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-17 16:18

cover image of news article
左起為鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。(圖：鴻海提供)

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日登上 200 元大關，自創辦人郭台銘交棒、劉揚偉接任董事長以來，鴻海近 5 年股價上漲 160%、市值大增 1.71 兆元，來到 2.77 兆元；郭台銘持股市值也大增至 3484 億元。

郭台銘在 2019 年 6 月 21 日卸任鴻海董事長，以當日收盤價 76.8 元計算，鴻海市值約 1.06 兆元。

另外，以公開資訊觀測站資料來看，郭台銘在卸任董事長前、2019 年 5 月時實際持股 (不含信託、設質) 鴻海股票近 134.22 萬張，若以 76.8 元估算，持股市值約 1027 億元。

不過，郭台銘在 2019、2020 年陸續自集中市場加碼買進鴻海股票，加上 2021 年 12 月時解除信託持股 40 萬張，2024 年 5 月實際持股來到近 174.22 萬張，以今日收盤 200 元計算，他個人鴻海持股市值達 3484 億元。

文章標籤

鴻海郭台銘劉揚偉

相關行情
台股首頁我要存股

鴻海2001.01%

相關權證

鴻海法興 槓桿4.77
鴻海法興 槓桿4.22
加權指數法興 槓桿24.71
加權指數法興 槓桿12.46

鉅亨贏指標
了解更多

#上升三紅K

偏強
鴻海

77.27%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
鴻海

77.27%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
鴻海

77.27%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
鴻海

77.27%

勝率

#法人看好股

偏強
鴻海

77.27%

勝率




Empty