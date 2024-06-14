劉揚偉掌舵近5年鴻海股價漲1.6倍 郭台銘持股市值激增達3484億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-17 16:18

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日登上 200 元大關，自創辦人郭台銘交棒、劉揚偉接任董事長以來，鴻海近 5 年股價上漲 160%、市值大增 1.71 兆元，來到 2.77 兆元；郭台銘持股市值也大增至 3484 億元。

郭台銘在 2019 年 6 月 21 日卸任鴻海董事長，以當日收盤價 76.8 元計算，鴻海市值約 1.06 兆元。

另外，以公開資訊觀測站資料來看，郭台銘在卸任董事長前、2019 年 5 月時實際持股 (不含信託、設質) 鴻海股票近 134.22 萬張，若以 76.8 元估算，持股市值約 1027 億元。