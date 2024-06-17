鴻海旗下鴻騰推充電樁新品 布局中東、北非市場
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 11:05
鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰精密 (06088-HK) 宣布，參展歐洲規模最大的智慧能源綜合展 Smarter E Europe，旗下鴻翼新能源科技以 Voltaira 品牌，推出充電樁新系列 Royal Series 正式亮相，鎖定中東、北非市場。
鴻翼由鴻騰精密與星源博銳新能源合資成立，本次攜手聯合於 Power2Drive 展出，看準中東北非 (MENA) 區域電動車市場的潛力，皇家系列外觀與功能皆作出對應，產品包括直流快充樁、高階商用金款、基本家用銀款交流樁，涵蓋各種充電需求與情境功能。
鴻騰表示，直流樁內充電模塊焊點全灌膠，具有對抗氣候的高度保護；智能風扇以溫控調整轉速，符合低噪、低耗能運作，設計兼顧使用者與營運商的體驗與管理。
此外，直流樁可制定 120kW、150kW、180kW 充電方案，搭配功率智能分配，透過模塊智能調度，辨別車輛連結充電樁後的需求，可提高單樁的充電利用率，並有優於市場，更高的功率峰值效率 96%，可顯著反應於整體營運成本降低。
鴻翼在充電樁的設計與功能展現強大的設計能力，繼首發的變色龍系列獲得 2024IF 產品設計獎，下一階段的小功率直流充電樁 FitPile 也已獲得紅點設計獎的肯定，也是該設計團隊取得第三度獲得紅點設計獎的殊榮，展現在產品與技術上創新的投入跟堅持。
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