鴻海旗下鴻騰推充電樁新品 布局中東、北非市場

此外，直流樁可制定 120kW、150kW、180kW 充電方案，搭配功率智能分配，透過模塊智能調度，辨別車輛連結充電樁後的需求，可提高單樁的充電利用率，並有優於市場，更高的功率峰值效率 96%，可顯著反應於整體營運成本降低。

鴻翼在充電樁的設計與功能展現強大的設計能力，繼首發的變色龍系列獲得 2024IF 產品設計獎，下一階段的小功率直流充電樁 FitPile 也已獲得紅點設計獎的肯定，也是該設計團隊取得第三度獲得紅點設計獎的殊榮，展現在產品與技術上創新的投入跟堅持。