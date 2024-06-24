勞資談不攏！南韓現代汽車工會投票決定罷工

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-24 20:12

南韓現代汽車工會周一 (24 日) 表示，在與該公司就加薪和延長退休年齡的談判陷入僵局後，南韓工會工人投票結果決定採取可能的罷工行動。

現代汽車工會表示，除非公司接受工會要求，否則進 90% 的成員已決定採取罷工行動。該工會是南韓全國數一數二的大型工會之一，人數超過 4.3 萬人。

現代汽車工會相關人士透露：「如果資方願意改變立場，我們願意進行談判，進行工作方面的磋商。」對於上述報導，現代汽車拒絕置評。

倘若真的發生罷工，不僅是現代汽車 6 年來首次因勞資問題產生的罷工行動，還可能擾亂一些在南韓生產的受歡迎車款。現代汽車不斷向外出口這些車款，已抵銷其在南韓的低迷銷售。

分析人士指出，現在判斷工會是否會在今年發動罷工還為時過早，但如果罷工發生，將不可避免地影響現代汽車的短期銷售，尤其是在現代汽車最大的收入來源市場美國銷售的暢銷汽車。

現代汽車工會要求基本月薪至少增加 15.9 萬韓元 (合 114.57 美元)，績效薪資相當於現代汽車 2023 年淨利的 30%，而且還要求將退休年齡從 60 歲提高到 64 歲，因為韓國人的預期壽命不斷延長，退休金支付不足，促使要求退休年齡延長。

現代汽車證券分析師 Chang Moonsu 表示：「現代汽車國內工會每年都投票贊成罷工，今年也不例外，但由於公司經營狀況良好，而且新冠疫情早已過去，因此工會可能會比往年更努力地要求更高的賠償。」