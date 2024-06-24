捷流通過配發股利息4.8元 董事改選後由楊大中續任董事長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-24 12:38

閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 今 (24) 召開股東會，會中通過去股利年配發每股 4.8 股息，配發率達 62.5%，配發率已連續 5 年逾 6 成，今天捷流股東會通完成董事改選，改選後並推楊大中續任董事長。

捷流 2023 年全年合併營收達 26.1 億元，年增 2.33%，稅後純益 3.31 億元，年減 0.51%，由於股本膨脹影響，使 2023 年每股純益為 7.68 元，仍較 2022 年持穩，惟集團仍持續深化全球業務接單能力，並積極優化內部良好營運管理，持續創造集團多元產業、多銷售區域之良好業務接單利基。

捷流指出，隨著中國、台灣地區主要客戶持續推進新廠擴建、產能高值化投入等，且集團不斷深化多元產業業務接單優勢，有效滿足多元產業對於工業閥門流體流量、環境壓力、低洩漏率等高客製化產品性能，2023 年整體毛利率、營業利益率為 32.04％、16.43％表現。

展望 2024 年下半年，捷流持審慎樂觀看法。捷流持續戮力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單金額仍保持良好水位，隨著集團仍積極擴大全球業務接單量能，並有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，堅持「研究創新、安全第一、客戶滿意及環境保護」的核心價值，此外，捷流為永續競爭力、接軌 ESG 國際趨勢，與客戶共同建構永續供應鏈價值，已通過 ISO 14064 溫室氣體盤查標準、ISO 14067 碳足跡排放量標準等，持續推動企業朝永續經營、減碳、綠色供應鏈目標邁進。