欣陸投控接案量高成長 開發部門預計今年推案177億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 18:08

欣陸投控 (3703-TW) 今 (27) 日就最新營運規劃提出說明，欣陸的三大事業體中並以大陸工程的獲利提升最為顯著，而大陸工程、欣達環工在手案量大幅成長，今年並可望持續接獲新案，而在大陸建設 2023 年預計將推案 4 筆，總銷估約 177 億元。

同時，大陸建設並將照計劃處分琢豐 1-9 樓旅館樓層，此一出售案並已經委由商仲 CBRE 公開標售，底價爲 41.5 億元，將在 6 月 12 日開標，欣陸將公開標售的此一台北市蛋黃區資產，目前由寒舍 (2739-TW) 集團旗下品牌「寒居酒店」租用經營中。

欣陸旗下大陸建設執行長廖淳森表示，回應市場剛性需求，大陸建設近年推案主力規劃以中小坪數為主，今年推案規劃雖往中小坪數發展，但在設計一樣秉持高標準，每一個案都是與不同的國際級建築師合作，讓各家建築師在大陸建設提供的舞台上競逐，也把更多不同類型的國際建築設計理念引入台灣。

大陸建設今年計劃推出 4 筆個案，包括住宅專案包括耑岫 (台北大安區通化段案)、豐莚 (台中北屯區洲際段)、耑芃 (新北板橋區新雅段) 及新北板橋區江子翠段等，估計總銷金額約 177 億元。

欣陸投控 2023 年營收為 306.07 億元，稅後純益 17.17 億元，每股純益為 2.09 元，擬配發現金股利每股 1.5 元，股息殖利率約 5.1%。欣陸投控指出，延續「永續都市化」主軸，欣陸投控旗下三大事業體都積極參與相關領域的專案，包含軌道工程、都市更新、水資源處理及再生能源等。

目前欣陸投控有超過 60% 營收連結到聯合國永續發展目標 (SDGs)，營收存量部分則超過 80%。 欣陸旗下大陸工程 2023 年底的在手案量達 801 億元，改寫歷史新高，今年初，拿下 155.8 億元的「桃園鐵路地下化 CJ17 區段標工程」及 107.1 億元的「南港調車場都市更新案 (更新單元一) 主體新建工程」，將為大陸工程營運成長再添動能。

同時，欣陸的環境工程及水資源處理事業欣達環工去年在手合約餘額為 698 億元，相當於 2023 年合營收的 14.6 倍，也較 2022 年底成長 55%。另外，繼淡水、鳳山及臨海水資中心後，安平、埔頂及中壢等三案也陸續進入營運期，為欣達環工提供長期且穩定的營收。

欣達環工 2024 年業務目標為持續擴大再生水營運規模，投入高階水務市場，同時發展廢棄物處理及再生能源市場。