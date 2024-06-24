〈陸港盤後〉全天開低走低 A股三大指數跌逾1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（24 日）收盤齊跌，跌幅均超過 1%，兩市成交額放大，近 5,000 股飄綠。

滬指周一收盤跌 1.17% 報 2,963.1 點，深證成指跌 1.55% 報 8,924.17 點，創業板指跌 1.39% 報 1,731.51 點。兩市成交額合計人民幣 6,956 億元。

半導體、汽車、媒體、房地產、醫藥類股下跌，銀行、電力、保險、券商族群相對堅挺。

香港恒生指數周一收盤漲 0.81 點，報 18,027.71 點，恒生科技指數跌 0.65%，報 3,677.51 點。

中信證券表示，當前市場仍處於政策、價格、外部三大信號的觀察期，政策信號出現擾動，價格信號仍未明確，外部信號仍待觀察，預料第 3 季上述信號會逐步明確。

中信證券說，當前市場對績優龍頭的配置共識將進一步增強，建議投資人在市場拐點明確後，再逐步切向績優成長。

首先，經濟內需數據依然相對偏弱，價格信號仍未明確，核心城市房價有回穩跡象，但房市仍需房地產去庫存和穩市場政策加碼。

其次，「科創板八條」落地，明確改革方向，旨在提升優質科創企業的吸引力；貨幣政策導向逐步清晰，低利率環境仍將持續，強化紅利品種的配置價值。