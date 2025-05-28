〈陸股盤後〉三大指數同步走低 房地產、半導體股下跌

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 16:30

‌



中國股市三大指數周三（28 日）收盤同步走低，滬指盤中維持窄幅震盪走勢，場內近 3,500 股飄綠。

據《證券時報》報導，滬指周三收盤跌 0.02% 報 3,339.93 點，深證成指跌 0.26% 報 10,003.26 點，創業板指跌 0.31% 報 1,985.38 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.034 兆元。

‌



農業、化工、醫藥、房地產、半導體類股走低，紡織服裝、物流、食品飲料、釀酒、保險、銀行族群拉升。

中郵證券指出，中美貿易摩擦達成階段性成果，雖然有利於國內宏觀經濟穩固和 A 股出口鏈估值修復，但也意味著政府提出大規模內需刺激政策的必要性降低，可預期的政策出爐窗口將延後至 7 月下旬。

中郵證券表示，目前 A 股指數點位已經反彈至中美貿易摩擦 2.0 之前水準，因此想要更進一步就需要新的契機提振 A 股市場信心，但在外部風險拆雷後，內外均缺乏可預見的利多刺激。