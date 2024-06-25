AI 元年已經開啟！最夯概念股們如何投資更有效率？

鉅亨研報 2024-06-25 09:40

美國通膨溫和下降的趨勢持續，並未見到通膨重燃的跡象，而當前聯準會 (Fed) 利率也正處在限制性水平，這暗示美國經濟準備將於 2025 年步入下一階段，也就是不溫不火的金髮女孩經濟 (goldilocks economy)，這是股市最佳的多頭溫床。

聯準會主席鮑爾也曾多次強調，非農報告顯示美國勞動力市場目前持續趨向再平衡 (rebalancing)，幫助美國經濟溫和放緩，使得美國核心通膨也繼續放緩，預計 Fed 最為看重的物價指標：「核心 PCE 指數」將在未來房租通膨開始展現滯後放緩的趨勢下，延續核心 PCE 的放緩趨勢，這將令 Fed 具有足夠理由可以在 7 月份會議上為 9 月降息提供前瞻指引 (forward guidance)，正式在 7 月份來為 9 月降息打開大門，這裡是 Fed 最重要的貨幣政策轉折點。

聯準會將迎降息循環，美股基本面最強首選 AI 龍頭輝達 (NVIDIA)！

觀察最近 2 季的財報基本面趨勢，當前美股市場基本面良好的產業，首選「AI 概念股」，因在 ChatGPT 帶動的生成式 AI (Gen-AI) 投資浪潮下，各大雲端 CSP 業者如微軟、Google、AWS，廣告巨頭 META、致力發展自動駕駛的特斯拉等，皆紛紛砸下重金提撥資本支出 (Capex) 投資 AI 硬體伺服器，故帶動「賣鏟子」的半導體股票正走在良好的營收、EPS 上修循環之上。

以 AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA) 最新 Q1 財報為例，輝達 (NVIDIA) 在財報會議上表示，B 系列晶片已經在生產一段時間，預計將於 Q2 小量出貨、Q3 放量、Q4 CSP 業者開始使用，且預計在 FY2025 會計年度上，顯著貢獻營收，這裡似乎是在暗示在經過 Hopper 系列帶來營收成長高峰之後，輝達 (NVIDIA) 有機會在 B 系列的故事上，再次出現營收加速的可能。

整體看，FY1Q25 財報、FY2Q25 財測皆合於預期，財報會議上的 Q&A 內容也沒有太多的新資訊進入，故我維持一如先前財報預覽時的分享，預計在中期 6-9 個月的時間軸看，GB200 需求仍舊強勁。

晶圓製造龍頭台積電高喊 AI 營收 50% CAGR 成長！2 奈米發展順利

晶圓製造龍頭台積電 (TSMC) 在最近 2 個季度的財報也是表現相當強勁，而最新的 Q1 財報中 TSMC 更指出，預計在未來幾年時間內，AI 營收將維持 50% 的 CAGR 成長，預計至 2028 年 AI Server 營收將佔總營收的 20% 以上，預計 AI 客戶都會參與 TSMC 的先進製程。

台積電 TSMC 管理階層在 Q1 財報會議中預計，AI Server 營收將在 2024 年翻倍成長至總營收比重 11-13%，且預計未來幾年 AI 營收 CAGR 將保持 50%，預計至 2028 年將占總營收 20% 以上，看好所有 AI 客戶都將採用先進製程，這對傳統保守的 TSMC 管理層來說，是相當罕見的樂觀，預計 AI 將成為 TSMC 未來數年最重要的 S 成長曲線。

想投資 AI 半導體股嗎？除了個股外，CFD 更是一種優質選擇，

可以利用小額本金使用槓桿，進而在多頭市場上放大獲利。

看到 AI 帶動半導體的投資潛力，想必投資人對美股交易都很有興趣，而投資美股除了投資美股個股，也可以選擇 CFD 衍生性商品交易，對於 CFD 交易來說，可以透過作多與放空兩種交易方式謀取獲利的，在價格上漲的趨勢下買進，在價格下跌的趨勢下賣出，在這兩種局面之下都有獲利的空間。

以往台灣投資人要投資美股，共有下列 3 種管道：

1. 複委託 2. 投信 ETF3. 海外券商

而現在除了這三項投資管道之外更增加了新的選擇，那就是美股 CFD，美股 CFD 是以美股個股為標的差價合約，投資人透過支付保證金模式產生槓桿買進美股 CFD，而美股 CFD 商品價格變動與美股個股價格是連動的，因此投資人可以透過商品來參與美股個股漲跌。

利用 CFD 投資美股的好處是，買進成本更低更便宜，對比使用 ETF 投資美股來說，美股 CFD 能夠讓投資人的投資組合更靈活，故美股 CFD 不僅適合年輕族、小資族，也相當適合下列 3 種類型的投資人進行 CFD 交易：

1. 短線交易：美股 CFD 的交易手續費率對比複委託或是投信 ETF 來說更為便宜，這能大幅降低投資人在短線上的交易成本，因為短線交易需要頻繁進出，故 CFD 能夠幫助資金運用上更有效率。

2. 避險交易：針對美股現股的投資人來說，CFD 也可以在市場大幅波動時達到避險效果，現股投資人可以利用 CFD 放空手上的現股，如果手上現股下跌，那麼即可以彌補現股造成的虧損。

3. 程式交易：MT5 交易平台有提供 EA 的各種程式交易功能，可以讓倚賴技術面、量化交易的投資人，能夠在 MT5 平台引入更有效率的交易方式。

由於 CFD 屬於槓桿交易，所以投資人應該選擇自己合適的槓桿程度，因為高槓桿的交易將伴隨著高報酬和高風險，所以投資人應憑藉自身的財務能力來進行槓桿交易。

CFD 交易平台眾多，首選擁有「頂級監管執照」的交易平台！

目前市面上 CFD 交易平台的選擇很多，但投資人一定要選擇正規、安全、受監管的！例如優先選擇受到英國 FCA、澳洲 ASIC、美國 NFA、日本 FSA 等頂級監管的平臺。

Mitrade 就是一家位於澳洲墨爾本，受澳大利亞證券和投資委員会（ASIC）和塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的嚴格監管的持牌券商，并且还在開曼群島（CIMA）和毛里求斯（ FSC ）持有牌照。这種多样化的監管監督體現了其提供安全透明交易環境的承诺，用戶資金安全能够得到足够保障！Mitrade 持有澳洲證券投資委員會（ASIC）授權的金融服務牌照（AFSL 398528），可至 ASIC 官網網站 www.asic.gov.au 查询！

Mitrade 成立至今已有 12 年，是業界領先的全球多元資產交易平台，全球擁有超過 300 萬用戶，透過 Mitrade 可以交易美港股、外匯、黃金、原油、比特幣、ETFs、指數等超過 400 多種全球 熱門金融產品。

1. 交易成本低，0 佣金、低點差

2. 支援不設置杠桿，或者最高 200 倍的杠桿

Mitrade 為每筆交易提供靈活的槓桿，每筆交易都能設置不同的槓桿， 最大可擁有 200X 槓桿，這種靈活性將使您能夠更好地控制用戶的交易資本，並在不同市場和時間段中獲得更多機會。

3. 交易介面簡單容易上手，智能化助手協助你更快更好的完成交易

目前 Mitrade 手機端和網頁端都有 tradingview，與 tradingview 完全相同的介面，讓使用者可以快速上手，而且所有 tradingview 的工具和指標都能免費使用，這為交易者提供便利的同時，也為交易者節省 了一大筆升級 tradingview 功能的費用。

在手機端 Mitrade 也有推出 Mitrade GPT，在特定熱門產品下可以查看 MitradeGPT 報告，報告可以把過去 24-36 小時的新聞匯總成小短文，幫交易者省下更多時間，更好的做出交易決策。

4. 為交易者提供免費、多元化、友好的交易指標和策略

交易者可免費享有 Mitrade 整合的交易指標與策略，手機端和網頁端都可以免費享用，交易者可以自由暢快選擇各類指標和分析資訊來輔助分析滿足多種看盤需求，其中包括看漲看跌指標，交易指標 (MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX)， 均線指標等等，對於喜歡順勢交易的交易者非常友好。

5. 支援各主流渠道的出入金

在 Mitrade 出入金非常方便，用戶可以透過各主流管道出入金，例如本地網上銀行，信用卡，Visa/MasterCard 等等, 並且，Mitrade 不會收取任何手續費，不會像其他券商出入金收取各種 轉帳手續費，這點相比其他券商非常具有優勢。

6. 支援模擬交易，5W 模擬金免費贈送

最後，對於交易新手，Mitrade 還有提供模擬帳戶，模擬帳戶有 5 萬美金模擬交易資金可供新手練習交易。

7. 新用戶註冊立享 100USD 福利

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