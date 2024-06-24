小資族必看！3萬元就能投資大宗商品期貨

2024-06-24 09:20

今 (2024) 年大宗商品市場欣欣向榮，從金屬、石油到農產品，行情十分火熱，也帶動投資熱潮。其中，微型或小型期貨商品成為小資族參與大宗商品投資的最佳起手式，只要幾萬元保證金，即可在有限資金之下，以多樣化策略分散投資風險，同時也增加資金運用彈性。

微型期貨商品低門檻 很適合小資族

近年來金融商品越來越平民化，讓小資族可以小錢參與投資，除了股票、基金之外，期貨商品也降低進入門檻，例如芝商所 (CME) 是全球最多元化的衍生工具市場龍頭，微型期貨系列商品涵蓋美股指數、貴金屬、能源、匯率等多樣化標的，是小資族入門期貨投資的首選。

主要特色有三，首先是資金門檻低：芝商所微型期貨商品合約規格只有標準期貨合約的十分之一，保證金多僅需幾萬元新臺幣，以微型 WTI 原油期貨合約 (MCL) 為例，最新資料顯示(2024/6/19)，一口原始保證金為 726 美元、維持保證金為 660 美元，等於不到 2.5 萬元新臺幣，即可投資原油期貨。

三是全天候交易：CME 提供接近 24 小時電子交易平台，可實時回應市場事件，全天候管理資金。

不過，交易微型期貨商品時，有兩點需要特別留意，一是少數微型期貨商品在淡季時，交易量較差，恐將提高買賣價差，增加交易成本及風險。因此盡量選擇不受季節影響且流動性較高的微型期貨商品；二是手續費就佔比來看，微型期貨合約相對標準期貨合約高，然而，前者較具交易彈性，在成本與資金彈性之間如何取捨，投資人可以自行評估。

原油市場波動幅度大 交易機會與風險多

此外，WTI 原油期貨提供三種不同合約規格：微型 WTI、E - 迷你 WTI、標準 WTI 期貨，可以更靈活地管理持倉，投資人可以選擇最符合投資目標的合約規模，並在市場狀況變動或是需求旺季逼近時交換持倉。

黃豆、玉米期貨也能以小博大

近年來物價飛漲，對於食品加工業者、飼料生產商和進口商而言，該如何抵禦價格上漲，避免生產成本增加？農民、經銷商與穀物倉儲商又該如何防範價格下跌，避免產生虧損？此時可以善用農產品期貨和期權 (亦稱作選擇權) 進行對沖交易規避風險！

對沖交易是在期貨或期權市場建立與現貨市場相反的倉位，由於現貨和期貨價格的漲跌多會同步發生，因此現貨市場的損失或獲利，會被期貨市場的漲跌抵銷。

目前芝商所提供多元穀物期貨與期權商品，協助滿足交易者的風險管理需求。農產品期貨和選擇權合約在 2024 年第一季的日均成交量達 160 萬份合約（當中包括黃小玉期貨），與去年同期相比增加 15%。

其中，黃豆及玉米等穀物，均有提供小型期貨商品，最新資料顯示 (2024/6/19)，小黃豆期貨(YK) 及小玉米期貨的維持保證金分別僅需 528 美元及 286 美元，很適合小資族買賣農產品期貨商品的入門標的。

一是 2024 年俄羅斯小麥作物產量是否將會連續創下第三年新高：全世界的進口國 (特別是中東和北非) 高度仰賴俄羅斯價格低廉的現有供給。無論 2024 年的俄羅斯小麥產量是 8,500 萬公噸或 9,300 萬公噸，都舉足輕重。

二、南美洲玉米產量滿布疑雲：一般而言，美國農業部和南美洲有關機構，對於春季月份南美洲個別產量的預估持相同看法，而今年的狀況並非如此。事實上，產量預估差距反而更加擴大，而 2024 年全世界玉米過剩的情形會日益增加或緊縮，目前仍不得而知。

三、拉尼娜現象及其對全球天氣型態的影響：拉尼娜現象即將回歸，預計 6 月或 7 月發生，且速度比正常情況來得快，對於阿根廷和巴西南部來說不是好事。此外，過去八年，全球作物總單位產量每年都在困境中增長，2024 年仍需要大量作物來建立全球穀物存貨。

四、貨幣關係：美元漲勢與主要穀物市場看跌趨勢相關，由於美國鉅額國債金額在 2024 年預估將高達 34.6 兆美元，過高的美國債務通常會對貨幣價值產生負面影響，必須密切留意美國聯準會政策。