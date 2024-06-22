不敢入場輝達？買這7檔AI受益股

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:31

《彭博》報導，對於希望進軍新興市場的投資者來說，分析師列出這 7 家 AI 公司，同樣具有投資價值且股價相對便宜。

Krane Funds Advisors 高級投資策略師 Anthony Sassine 表示，新興市場企業在晶片設計、製造和封裝方面具有競爭優勢，且股價僅為輝達、超微半導體 (AMD-US) 和 ASML (ASML-US)等公司的一半左右。

台積電是全球最知名的 AI 企業之一，其先進半導體產量佔全球市場 90%。台積電本益比 23，比輝達低 33%。Baillie Gifford 新興市場股票投資經理 Ben Durrant 指出，台積電因地緣政治風險而被低估，但其股票價格非常便宜。

SK 海力士 (000660-KR)

SK 海力士是高帶寬內存（HBM）的領導者，這些內存為 AI 提供動力。今年 SK 海力士股價上漲超過 50%，但其股價仍比一些美國同行便宜。該公司預計到 2028 年，AI 相關產品將佔其銷售額的 60%。

三星電子 (005930-KR)

三星電子是亞洲最便宜的 AI 股之一，市盈率為 1.2 倍。雖然面臨智能手機業務疲軟和治理問題，但如能成功成為輝達供應鏈的一部分，其市場評價可能改變。

世芯科技專為亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾(INTC-US) 和理想汽車 (LI-US) 等公司提供專用集成電路(ASIC)，其預期本益率約 27 ，仍比輝達和 ASML 便宜。

隨著 AI 計算能力增加，液體冷卻需求也在增長。奇鋐科技在此領域具備潛力，市場低估了其解決方案的盈利潛力和應用速度。

HD 現代電器 (267260-KR)

HD 現代電器一季度銷售額幾乎佔全年預期的 40%，預計其銷售額和收益將進一步實現兩位數增長。該股交易價格比其他電網公司低約 14%。

YTL Power International (YTLP.Malaysia)

該公司將受益於馬來西亞電力行業改革和數據中心繁榮，估值為 2025 年收益的 12.6 倍，具備吸引力。