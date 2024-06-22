OpenAI證實收購數據分析公司Rockset 價碼達數億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-06-22 09:53

ChatGPT 製造商 OpenAI 周五 (21 日) 證實，其已收購搜索和數據分析初創公司 Rockset，以提升自家產品的基礎設施。

雙方未公開交易金額。消息人士稱，OpenAI 透過股票交易收購了 Rockset，估值達數億美元，成為這家快速崛起的人工智慧實驗室迄今最大一筆收購交易。

OpenAI 拒絕對交易細節發表評論。今年稍早，該公司在一次投資者的公開招標中估值達到 860 億美元。

Rockset 由前 Meta(META-US) 工程師創立，專注於構建即時搜索和分析數據庫，並受益於人工智慧在聊天機器人和異常檢測等應用中的使用。

Rockset 去年表示，已 Greylock、紅杉資本和惠普企業 (HPE-US) 的風險投資部門籌集了總計 1.05 億美元的資金。

此交易重要性

Rockset 表示，其團隊將加入 OpenAI，其技術將為 ChatGPT 企業產品的檢索基礎設施提供支持。

Rockset 專攻即時數據處理和向量搜索，其專業知識將增強 OpenAI 快速訪問和分析大量資訊的能力，從而可能提高 AI 模型的回應速度和準確性，幫助企業快速索引和搜索其數據。

背景

ChatGPT 成功獲各家採用至其產品，OpenAI 正試圖不斷擴展用例來保持領先地位。

OpenAI 已向大型企業的高階管理者推銷其企業版聊天機器人 ChatGPT Enterprise 及其 AI 服務 API。

此外，OpenAI 還在為 ChatGPT 整合新功能並開發新 AI 模型，以應對來自 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google 和 Anthropic 等公司的競爭。