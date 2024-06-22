52%患者症狀緩解！減肥藥Zepbound對睡眠呼吸中止症也有效

鉅亨網編譯許家華 2024-06-22 10:10

美國製藥商禮來公司 (Eli Lilly) (LLY-US) 周五(21 日) 宣布，其熱門減肥藥 Zepbound 在兩項後期試驗中，有助於解決 50% 以上中度到重度阻塞性睡眠呼吸中止症問題。

禮來公司和丹麥競爭對手諾和諾德 (Novo Nordisk) (NVO-US) 正爭前恐後地讓其肥胖藥物獲准用於治療其他疾病。諾和諾德的 Wegovy 減肥藥今年 3 月獲准，可用於治療心臟病，而禮來公司預計今年完成 Zepbound 治療心臟病的臨床試驗。

禮來公司 4 月表示，Zepbound (化學名 tirzepatide) 有助於減少阻塞性睡眠呼吸中止症患者的不規則呼吸發作次數，第一項研究減少了 55%, 第二項研究減少了 62.8%。

第一項研究中的患者使用 tirzepatide 治療，而第二項研究則是將該藥物與持續正壓通氣 (PAP) 療法合併使用，利用空氣幫助患者在睡眠期間保持氣道暢通。

美國糖尿病協會周五在美國佛州奧蘭多舉行科學會議，公布了這些試驗的完整結果，顯示 Zepbound 有助於 43% 單獨服藥的患者，以及 51.5% 合併使用 PAP 的患者解決睡眠呼吸中止症。

根據禮來公司，疾病緩解的標準是患者每小時淺呼吸或無呼吸事件少於 5 次，或者發作次數介於 5 至 14 次且白天不過度嗜睡。