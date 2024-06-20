〈房產〉將捷在台北市南機場公辦都更首案獲選最優申請人 將投資32億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 12:00

台北市南機場單元三招商成功，由台北市住都中心中心擔任實施者的「台北市中正區永昌段四小段 644 地號等 8 筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，評選結果以將捷最優申請人，為南機場整宅地區都市更新推動開啟全新的里程碑，將捷對此案將投資 32 億元。

完工達 50 年的南機場整宅地區多達 2100 多戶，每戶室內面積僅 8-12 坪且各戶所有權持分細碎，因整體環境與建物老舊導致居住品質日漸低落，住戶期盼透過都市更新重建家園，台北市住都中心本次招商成功基地為南機場第一期整宅地區的第 2、3 棟，基地面積約 3898 平方公尺 (約 1181 坪)，總戶數約 160 戶，也爲為台北市南機場整宅地區第一個公辦都更成功的單元。

台北市住都中心指出，將捷公司對此一都更案提出的規劃，未來預計興建 RC 構造之地上 14 層、地下 4 層建築物，預計投資金額約 32 億元，更新後約可興建樓地板達 9000 坪以上，總銷售金額估計約 70 億元。

台北市住都中心指出，將捷公司對此一都更案提出的規劃保有原基地的懷舊感，景觀利用綠地、座椅、鋪面錯落交織，產生多元空間，創造建築與都市居民可對話、可親近之環境，打造優質生活空間。

台北市住都中心表示，由該中心擔任公辦都更實施者共 21 案，成功招商 13 案，其中包含已完工 3 案、興建中及取得建照 4 案，公私協力帶動民間投資金額將達 960 億元。