〈房產〉台灣央行溫和打炒房 市調：品牌建商下半年8大百億元案喊衝

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 11:04

2024 年下半年在推出的預售建案包括台北市南港區「調車場都更案」，文山區的「元利四季莊園」、「潤隆萬芳路案」，其中尤以日前動工的超大型都更案、量體推估破 1000 億元的台北市南港區調車場都更案最受矚目，基地超過 1 萬坪，位置鄰近捷運昆陽站，興建結合商場、影城、飯店、商辦、住宅、市府公益設施的 9 棟大樓，住宅產品也會推出小宅規劃，住展發言人陳炳辰認為，在聲勢話題、品牌建商，與多元機能特性下，單價有機會比起目前區域新案水平再調整一兩成，指標性不言可喻。

再論其餘新案，台北市文山區三案，其中兩案超過 100 億元，訴求高樓層或周邊景觀，以及品牌特色，規劃戶數多，亦有小宅品項，且皆將在文山區開出單坪三位數，備受期待。同樣有望見每坪百萬元的還有萬華區的「皇翔 ASTER ONE」，坐落熱鬧的西門町商圈，鄰近新案已首破區域新高，增添此案高價信念。特別的是，大同區「宏國大道城」系列案下半年推出大坪數高總價的 A 區，相較當前主流的小宅市場具挑戰性，或可由其檢視台商資金即將解禁效益。

新北市預推大案不容忽視的另有三重區潤泰建設的捷運三重站聯開案，採先建後售，其早在市場上引發討論，如今官宣推出 35 層樓、28-73 坪的商城共構垂直城市住宅，周邊居住條件成熟，兼之三重區房市沸騰，此案開價將有一定爆發力。

桃園市指標案都在熱門地帶，分別位於青埔重劃區、捷運 A20 站生活圈，除了區域名氣度高以外，還有綠地與景觀價值，其中來到百億元的宏普建設新案，就以青塘園為號召，坪數也不純走小宅，顯得自信滿滿。而新竹縣市持續見「新竹帝寶」系列案身影，超大基地每每推出就為指標不顯意外。

預售市場買氣暢旺，根據實價預售揭露資料顯示，4 月預售揭露單月 1.38 萬件，連續兩個月都超過 1.3 萬件，是預售實價即時揭露以來首見，排除去年 6 月平均地權條例前的上車潮， 4 月預售揭露量也創下單月新高，2024 年 1-4 月預售總銷售金額高達 7900 億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。