〈房產〉台灣央行溫和打炒房 市調：品牌建商下半年8大百億元案喊衝
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 11:04
台灣央行上周推出溫和打炒房措施，下半年指標大案安心上場，市調機構調查，北台灣已有消息預告下半年進場指標案，推估超過百億元案量的有包括元利、潤隆 (1808-TW)、潤泰新 (9945-TW)、宏普 (2536-TW)、皇翔 (2545-TW) 及愛山林 (2548-TW) 等推出百億元大型預售建案衝鋒。
2024 年下半年在推出的預售建案包括台北市南港區「調車場都更案」，文山區的「元利四季莊園」、「潤隆萬芳路案」，其中尤以日前動工的超大型都更案、量體推估破 1000 億元的台北市南港區調車場都更案最受矚目，基地超過 1 萬坪，位置鄰近捷運昆陽站，興建結合商場、影城、飯店、商辦、住宅、市府公益設施的 9 棟大樓，住宅產品也會推出小宅規劃，住展發言人陳炳辰認為，在聲勢話題、品牌建商，與多元機能特性下，單價有機會比起目前區域新案水平再調整一兩成，指標性不言可喻。
再論其餘新案，台北市文山區三案，其中兩案超過 100 億元，訴求高樓層或周邊景觀，以及品牌特色，規劃戶數多，亦有小宅品項，且皆將在文山區開出單坪三位數，備受期待。同樣有望見每坪百萬元的還有萬華區的「皇翔 ASTER ONE」，坐落熱鬧的西門町商圈，鄰近新案已首破區域新高，增添此案高價信念。特別的是，大同區「宏國大道城」系列案下半年推出大坪數高總價的 A 區，相較當前主流的小宅市場具挑戰性，或可由其檢視台商資金即將解禁效益。
新北市推上百億元案量有三案都在中和區，已有具體規劃的為萬大線連城錦和站聯開宅，是大同 (2371-TW) 活化資產系列，推出超過千戶的 32 層樓、18-50 坪產品，話題、鄰近賣場、軌道概念、地段新案供不應求等優勢，之後開價將有所反映。而擁捷運景平站生活圈，且為在地熱議的保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」，與水岸景觀路線的「左岸明珠」，各有發展上的不敗條件，已受到不少關注。
新北市預推大案不容忽視的另有三重區潤泰建設的捷運三重站聯開案，採先建後售，其早在市場上引發討論，如今官宣推出 35 層樓、28-73 坪的商城共構垂直城市住宅，周邊居住條件成熟，兼之三重區房市沸騰，此案開價將有一定爆發力。
桃園市指標案都在熱門地帶，分別位於青埔重劃區、捷運 A20 站生活圈，除了區域名氣度高以外，還有綠地與景觀價值，其中來到百億元的宏普建設新案，就以青塘園為號召，坪數也不純走小宅，顯得自信滿滿。而新竹縣市持續見「新竹帝寶」系列案身影，超大基地每每推出就為指標不顯意外。
預售市場買氣暢旺，根據實價預售揭露資料顯示，4 月預售揭露單月 1.38 萬件，連續兩個月都超過 1.3 萬件，是預售實價即時揭露以來首見，排除去年 6 月平均地權條例前的上車潮， 4 月預售揭露量也創下單月新高，2024 年 1-4 月預售總銷售金額高達 7900 億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。
陳炳辰表示，6 月央行的理監事會議結果有驚無險，雖然 7 月有新版囤房稅上路，8 月為傳統民俗月淡季，但預期干擾不了買氣，直到下次 9 月的央行會議前有機會一路暢旺，或許也代表 928 檔期大有看頭。得留意的方面則是包含美國大選在即的台灣政經局勢影響因素，或是先前討論的打房版本，有無可能改在第三季央行理監事會登場，加上現況對新青安過分刺激房市疑慮進行檢討，波及市場熱度，買方出手前最好多想兩分鐘。
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